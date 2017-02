FRANCE :: LA CHRONIQUE PIMENTE DE ROSE AUX HOMMES A L’ÉGARD DES FEMMES Aujourd'hui je vais m'adresser particulièrement à vous les hommes. Je voudrais vous aider à prendre conscience de la valeur des femmes auprès de vous. La femme n'est pas un jouet. La femme n'est pas un punching-ball, la femme n'est pas une distraction, la femme n'est pas un simple sujet de conversation, la femme n'est pas un simple moyen de satisfaction et de détente.

#FemmeN'est Vous les hommes apprenez à respecter les femmes. Considérez les femmes comme vous considérez vos sœurs, aimez les comme vous aimez vos maman, protégez les femmes comme vous protégez vos sœurs, défendez les comme vous défendez vos enfants. Si vous n'êtes pas compatible avec une femme, ne l'humilié pas, ne la dénigré pas. Rien ne vous oblige à rester avec qu'elle si ce n'est pour la rabaisser, l'humilier et la dénigrer. Si vous estimez que vous ne vous sentez pas à l'aise dans la relation, ayez l'élégance se vous séparer comme des personnes adultes, civilisés et responsable. A partir du moment où les choses se font avec honnêteté et respect , il n’y a pas de souffrance après une séparation. Tout doit se faire dans l'art, soyez moins sauvage et brutal. Comportez vous comme des gentleman, des personnes adultes et réfléchit et prenez vos responsabilités quand il le faut. Les femmes sont avant tout des êtres fragiles mais très compréhensivent qui ne demandent qu'à être protégé, aimé et respecté. Beaucoup de femmes sont vulnérable, beaucoup de femmes sont affaiblis, détruites face aux mauvais traitements et comportements des hommes. Elles sont victimes d'agressions verbales, de calomnies en tout genre et de commérages par les hommes. Elles sont victimes de traitement de mépris, de rabaissement, de violence physique, morale et psychologique. S'il vous plait apprenez à protéger vos sœurs, vos copines, vos compagnes et vos femmes. Traitez les avec beaucoup d'égards, respect et considération. Intéressez vous à elles et soyez présent lorsqu'elles ont besoin de vous. Souvent le simple fait d'être à l'écoute peut sauver votre relation. Soyez moins indifférent avec vos sœurs. Soyeux respectueux envers vos sœurs. Soyez polis envers vos sœurs, soyez tolérant envers vos sœurs. Une relation ne doit pas être basé uniquement sur les intérêts. Apprenez à donner de votre personne, de votre bienveillance, de votre générosité humaine. La violence verbale, l'indifférence, le mépris, peuvent occasionner des dégâts psychologiques considérable. Soyez souple et humain avec les femmes. La femme par définition est fragile, faible et elle a toujours besoin de la protection masculine. Il ne faut pas tout focaliser sur le sexe. Un vrai homme est celui auprès duquel une femme se sent tout de suite à l'aise et en sécurité . Arrêter de jouer les machos avec les sentiments de vos sœurs, ce n'est pas un jeux, ce pas une compétition. Arrêtez de vous jouer des femmes ce n'est pas un signe de supériorité ni une épreuve de force tout au contraire c'est un signe de faiblesse et un manque de confiance en soi. Une personne qui ne s'aime pas ne peut pas aimer les autres!!!!! Si vous vous reconnaissez dans mes écrits faite un travail de fond sur vous!!!!! Soyez responsable !!!!!! Soyez humain, soyez moins égocentrique. La vie ne tourne pas autour de vous, à un certain âge il faut se poser des bonnes questions et arrêter de semer la souffrance autour de vous!!!! Nous vivons dans un monde où tout est une épreuve un peu de douceur fera beaucoup de bien!!!!