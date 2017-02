CAMEROUN :: Bamenda : Aller à l’école en cachette :: CAMEROON Des enseignants et des élèves tentent de contourner le mot de grève.

#ProviseurNtaliJohn Le courage maîtrisé, Justin Akuo, parle de son travail d’enseignant qui lui vaut aujourd’hui d’être dans une mauvaise posture. Agé de 53 ans, il dit se trouver en danger. « J’ai vu ma photo circuler sur les réseaux sociaux avec une croix rouge sur mon front. Ils avaient écrit à côté, This man must die ». Peu utilisateur des réseaux sociaux, c’est sa fille qui lui a fait voir le contenu du message. Des menaces qui n’empêchent pas à cet homme marié à une femme de l’Extrême-Nord de poursuivre son job.

Si en section anglophone il avoue n’avoir pas encore dispensé de cours depuis sa reprise la semaine dernière, il dispense ses enseignements d’anglais en section francophone. « En 26 années d’exercice de cette profession, j’ai passé la moitié entre l’Extrême-Nord et l’Ouest Cameroun. Ce qui m’a permis de découvrir le Cameroun profond. Et depuis que je suis affecté ici, j’ai formé certains des jeunes qui me menacent actuellement depuis l’étranger. Certains de mes enfants sont aussi à l’étranger. Et comme mon épouse est de l’Extrême-Nord, vont-ils qualifier mes enfants de francophones où d’anglophones?», s’interroge l’enseignant. S’il donne raison au contenu des réclamations sollicitées par le syndicat des enseignants anglophones, Justin Akuo est contre la radicalisation et les menaces.

Les enseignants des lycées sont nombreux à recevoir des menaces de mort. « Dès qu’ils savent que tu as repris les enseignements, ils mettent ton nom et tes contacts en ligne dans les réseaux des groupes du Southern Cameroun. Tu reçois sans cesse dès lors des messages et des appels de menace de mort provenant le plus souvent des numéros codés, des numéros anonymes et des numéros qui appellent depuis l’étranger. Il y a d’un l’Etat qui veut suspendre notre solde et nous mettre en prison en nous associant aux « terroristes » comme nous l’a récemment dit le préfet de la Mezam, et de l’autre les responsables des mouvements de revendications qui menacent ouvertement de nous tuer », déplore un enseignant du lycée bilingue de Bamenda Nkwen.

Arrestations

A la suite des dénonciations des enseignants, certains suspects ont été appréhendés. L’une des personnes sauvées par les forces de l’ordre c’est madame Enga. Censeur au lycée de Nitop1, elle avait pris le risque le mardi 24 janvier dernier, d’inviter les enseignants à regagner leur poste de travail. Par la suite elle a reçu des messages dans lesquels on menaçait d’incendier son domicile. Selon des sources policières, six personnes avaient été appréhendées à proximité du domicile de cette enseignante et présentés comme des présumés pyromanes par une équipe du Gso déployée à Bamenda.

15 autres personnes ont été arrêtées par les forces de l’ordre pour prolifération des menaces de mort. Gaby Tabi Ambo qui est responsable d’une Ong de droits de l’Homme basé à Ntarinkon déclare qu’il y a déjà près d’une quarantaine de personnes actuellement appréhendées et gardés dans les geôles de Bamenda ou exfiltrées directement vers Yaoundé. « La ville fonctionne comme s’il y avait un couvre feu tant en journée qu’en soirée. Même lors des échanges dans les bars, les personnes virulentes commencent par contrôler ceux avec qui ils sont avant de bavarder pour ne pas être pris nuitamment par les hommes en tenue », regrette-t-il.

Au lycée bilingue de Menda Nkwen, le proviseur Ntali John Ngwa assure que les effectifs sont en hausse. « Ce lundi (hier), nous avons plus de 400 élèves présents dans les salles de classes avec plus de 100 en série anglophone. Ce qui est un plus, puisqu’ils étaient moins d’une dizaine à la reprise la semaine passée ». Nommé pour remplacer Nkwenti Patrick Che qui n’a pas fait plus de trois mois au poste, le nouveau proviseur Ntali John Ngwa dit avoir déployé une stratégie persuasive pour que ses collaborateurs se mettent au boulot. Un exemple que les autorités administratives brandissent à l’endroit des autres proviseurs qui peinent à voir leurs effectifs prendre de l’ampleur, surtout dans la section anglophone.

Pour contourner les groupes de grévistes qui en pleine rue déshabillent les jeunes en tenue, les élèves qui ont décidé de rependre les cours adoptent la ruse. De bonne heure, ils sortent avec des tenues et des outils qui laissent penser qui vont effectuer des travaux champêtres. Ils prennent le soin de dissimuler leur tenue et leur fourniture scolaire dans de vieux sacs. C’est une fois à l’intérieur des lycées qui sont hautement surveillés qu’ils se mettent en tenue pour suivre les enseignements. Invités à reprendre leurs enseignements depuis le lundi 23 janvier 2017, certains enseignants viennent errer devant les campus de l’université de Bamenda pour se faire remarquer en laissant constater la présence effective des étudiants.

D’autres enseignants ont trouvé une autre astuce : celle d’utiliser les cours polycopiés qu’ils remettent aux délégués de classe avec l’instruction de les faire photocopier par chaque étudiant qui va s’en servir comme support de cours. Pour les enseignants, il est peu prudent de rentrer dans les amphithéâtres en l’absence d’une note officielle. D’après eux, la vice-Chancellor qui ne veut pas être taxée de « black legs » évite toute annonce. C’est à travers des Sms que Theresa Nkuo Akenji, vice Chancellor de l’université de Bamenda à convoquer des enseignants jeudi dernier à prendre part à une réunion qui devaient porter sur la reprise effective des cours.

Les enseignants qui étaient présent sur le campus ont boycotté cette réunion en sollicitant y être conviés de manière officielle par un communiqué dûment signée par madame la vice-Chancellor.