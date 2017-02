Cameroun: Notre pays est atteint tous les jours, nos compatriotes se sentent en insécurité… :: CAMEROON Au lendemain de l’attentat perpétré hier lundi 30 janvier 2017 ayant fait un mort dans la localité de Ouro-Moussa Kambo dans l’Arrondissement de Fotokol, et celui perpétré aujourd’hui mardi 31 janvier 2017 à Doublé à une vingtaine de kilomètres de Mora, le Cameroun est en deuil et la guerre contre Boko Al Haram n’est pas terminée. Un véritable monstre continue à s’attaquer volontairement aux enfants de la République, à massacrer nos compatriotes de jour comme de nuit. Je pense aux familles des victimes, à leur souffrance et à leur colère.

#BokoAlHaram Le meilleur hommage que l'on puisse leur rendre est de se donner enfin les moyens de gagner la guerre contre le fanatisme islamique dans notre pays et à refuser qu’on nous impose la culture de la haine et de l’horreur qui ne sont pas des valeurs camerounaises.

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles.

Je demande au Président de la République, en prenant mes responsabilités devant le peuple camerounais souverain :

1. le renforcement des moyens de nos armées, de nos forces de l'ordre et la création d’une Réserve Opérationnelle;

2. de renforcer le contrôle des frontières nationales dans la partie septentrionale de notre pays ;

3. de rendre effective la Cour de Sûreté de l'Etat pour les affaires terroristes afin de mettre en œuvre une justice d'exception ;

4. l'arrestation préventive des individus sur qui pèsent de forts soupçons d’intelligence avec l’ennemi ;

5. le recrutement de 20.000 personnels administratifs afin de permettre aux policiers et gendarmes de revenir sur le terrain, de permettre aux militaires d’être aux frontières ;

Cet attentat prouve que nos compatriotes sont en péril de mort partout sur notre territoire. Il y a urgence à réagir au plus vite.