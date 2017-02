Cameroun: MOT DE BIENVENUE DU DELEGUE DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM A L’OCCASION DE LA PRIERE POUR LA PAIX AU CAMEROUN A BAFOUSS Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Ouest, Monsieur le Préfet du Département de la Mifi,Monsieur le Coordonateur Général de l’association des Imams et Dignitaires Musulmans du Cameroun,Révérends Imams des Régions du Sud-ouest, du Nord-Ouest, de l’Ouest, et du Mungo dans le Littoral,

#DignitairesMusulmans > Révérends Cheikh OUMAROU MALAM DJIBRING, membre du Conseil Supérieur Islamique du Cameroun et du Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun,

> Honorables membres du Clergé,

> Leurs Majestés les Chefs traditionnels,

> Distingués invités en vos rangs et qualités respectifs.

En ma qualité de Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Bafoussam, porte parole circonstanciel des habitants de Bafoussam,

Il m’échoit l’honneur et le plaisir de prendre la parole pour souhaiter une chaleureuse bienvenue aux autorités de la ville de Bafoussam ainsi qu’aux Imams et Dignitaires musulmans dans la cité capitale Régionale de l’Ouest à l’occasion de cette prière pour la paix au Cameroun que l’Association des Imams et Dignitaires musulmans du Cameroun a eu la grande sagesse d’organiser.

En adressant nos salutations particulières au Docteur MOUSSA Oumarou pour sa présence parmi nous, nous remercions l’Association dont il assure la charge de la coordination nationale, d’avoir choisi la ville de Bafoussam la belle, ville arc-en-ciel, pour accueillir cette importante rencontre religieuse dont la pertinence n’est plus à démontrer au regard de l’actualité dans notre pays marquée par les évènements dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-ouest.

La présente cérémonie de prière pour la paix au Cameroun est pour nous une interpellation de l’ensemble des camerounais à se tourner vers Dieu sans qui il n’y a point de paix possible. Cette paix qui est la condition indispensable à tout développement économique, social et culturel.

Nous saisissons cette occasion pour magnifier les actions du gouvernement de la république qui a privilégié la voie du dialogue pour donner satisfaction aux revendications d’ordre technique et professionnel posées par nos compatriotes des régions du Nord-Ouest et du Sud-ouest.

A n’en point douter, les pouvoirs publics ont montré à suffisance leur disponibilité à écouter, échanger et trouver des solutions durables à celles des revendications de nos compatriotes cités plus haut qui avaient du sens et de la consistance.

Entre autres mesures déjà prises, nous saluons la création par le Président de la République, de la Commission nationale pour la "Promotion du bilinguisme et du multiculturalisme". Et c’est la mesure la plus récente à laquelle il faut sans doute ajouter le recrutement de mille enseignants bilingues, la dotation spéciale de deux milliards pour l’enseignement privé et les états généraux de l’éducation annoncés pour la version anglaise de la loi OHADA cette année.

Dieu que nous sommes venus implorer pour la Paix au Cameroun va certainement continuer à inspirer le Président Paul BIYA pour d’autres mesures qui vont à coup sûr consolider l’unité de notre pays et faciliter ‘’le Vivre-ensemble’’dans un Cameroun qui offre l’égalité de chance à tous. Dans tous les cas, à Bafoussam, nous sommes profondément convaincus qu’un Cameroun uni dans la paix, qu’un Cameroun prospère et émergent n’est possible qu’avec Paul BIYA comme Chef de l’Etat et Paul BIYA Président de la République.

Révérends Imams, Dignitaires musulmans et honorables invités,

En vous réitérant nos souhaits d’un agréable séjour dans notre ville, nous saluons la présence très significative parmi nous du très brillant Imam de la Mosquée Centrale de Bafoussam dont nous ne cessons jamais de bénéficier auprès de lui des appuis et encouragements pour nous accompagner dans l’accomplissement de notre difficile et complexe mission et lui demandons de prier le Très-Haut pour qu’il guide les pas de chacun de nous sur le chemin du retour.

Je vous remercie pour votre bienveillante attention.