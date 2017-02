CAMEROUN :: Gendarmerie nationale : L’année est lancée :: CAMEROON Le traditionnel cérémonial de levée des couleurs dans les services centraux hier à Yaoundé a permis de saluer les progrès réalisés dans la lutte contre l’insécurité sur les routes.

#JeanBaptisteBokam Grâce à l’opération «Contrôle-Surveillance-Répression des infractions à la circulation routière», 43 000 infractions ont été enregistrées et réprimées en 2016. Ce qui a fait baisser la courbe des accidents.

L’on a également relevé la performance du Service central de recherche judiciaire, dont les actions de lutte contre la cy- bercriminalité ont permis d’interpeller 15 cybercriminels. Ces derniers, par leurs agissements, ont causé un préjudice évalué à près de quatre milliards de F au détriment de nombreuses personnes à travers le monde. Hier à Yaoundé lors de la traditionnelle cérémonie annuelle de prise d’armes, le secrétaire d’Etat auprès du MINDEF chargé de la gendarmerie nationale, Jean Baptiste Bokam a tenu à saluer l’action des services centraux et extérieurs de ce corps au cours de l’année qui vient de s’achever.

Des performances intervenues dans un contexte de lutte contre le terrorisme dans lequel les services de laont joué leur partition, notamment dans la recherche du renseignement prévisionnel…

Toutefois, le SED a tenu à souligner que pour 2017, plusieurs défis restent à relever. Jean Baptiste Bokam appelle à une « gendarmerie de proximité », dont la capacité d’anticipation et de riposte doit être améliorée. Cela se fera par la création de nouvelles unités mobiles et une implantation territoriale plus accrue. Au-delà de la veille contre Boko Haram, les unités mobiles sont aussi appelées, à la lumière des récents événements dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, à « assurer la gestion démocratique des foules et la pratique du maintien de l’ordre à visage humain ».

Et ceci ne saurait se faire sans discipline, professionnalisme et formation continue des soldats. Jean Baptiste Bokam a en outre salué la mémoire des quatre militaires récemment décédés à la suite du crash d’hélicoptère survenu récemment à Tchoko près de Bogo dans la région de l’Extrême-Nord .