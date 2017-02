CAMEROUN :: Felix Zogo Manga : Nous ne disposons pas d’assez d’eau pour toute la population :: CAMEROON Le directeur régional de la Camerounaise des eaux revient sur des coupures d’eau dans la capitale politique.

#M3Deau A quoi sont dues les coupures d’eau que l’on observe dans les ménages, alors même que vous parlez de la construction de nouvelles centrales ?

Les causes d’une perturbation sont nombreuses et variées. Il pourrait s’agir d’un problème d’ordre électrique ou mécanique. La semaine dernière, l’arrêt dans la distribution d’eau était dû aux travaux de maintenance que l’on a effectués sur l’usine de production d’Akomnyada les 27 et 28 janvier derniers.

Pour mener à bien ces travaux, on a dû arrêter le fonctionnement de ladite usine. Il faut noter que la ville de Yaoundé est approvisionnée par deux usines, à savoir l’usine d’Akomnyada qui produit 100.000 m3 d’eau et l’usine de Mefou qui n’en produit que 50.000m3. Lorsque l’usine d’Akomnyada est en arrêt comme cela a été le cas, les quartiers de la zone Sud et Est de la ville comme Etoug-Ebe, Nkomo, Nsam, Biteng, Ngousso sont automatiquement privés d?eau.

Ce calendrier de distribution a pour but de servir alternativement les différents quartiers de la ville. Car, nous sommes conscients que nous ne pouvons pas satisfaire tout le monde au même moment. La demande sans cesse croissante est déjà de 300.000 m3 et actuellement, nous ne disposons que de 150.000 m3 d’eau.

C’est donc pour distribuer ce volume d’eau encore insuffisant à la population que nous avons sorti ce calendrier de rationnement que nous nous efforçons de respecter. En plus, il faut savoir que tous les quartiers n’y figurent pas. La ville de Yaoundé est vallonnée. Du coup, les quartiers situés dans les vallées sont constamment approvisionnés, pendant que ceux placés sur les collines sont quelques fois privés d?eau et sont donc prioritaires dans le calendrier de rationnement.

Peut-on s’attendre à un retour à la normale dans les prochains jours ?

Après les travaux de maintenance, les choses reprendront leurs cours. Mais, la situation ne s’améliorera véritablement qu’avec le retour des pluies. En cette période, les sources alternatives comme les puits et les forages utilisés pour réduire la demande sont hors service. Toujours pour combler ce déficit en eau, je peux également annoncer la construction de deux autres usines à Akomnyada.