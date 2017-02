CAMEROUN :: Buéa : Des commerçants sommés d’ouvrir les boutiques :: CAMEROON Le maire de la localité a en outre apposé des scellés sur plusieurs échoppes, dont les propriétaires ont respecté « les villes mortes».

#Lieu-ditClarksQuater A Buea, chef-lieu de la région du Sud-ouest, les rues sont restées désertes durant la journée du lundi 30 janvier 2017. Dans cette partie du pays, les habitants respectent ainsi les « villes mortes » décrétées il y a quelques semaines par un consortium de syndicats anglophones, aujourd’hui dissout par le gouvernement. Ledit consortium avait invité les populations via les réseaux sociaux et autres Sms, à rester chez-eux tous les lundi et mardi.

Hier encore, comme les semaines antérieures, les boutiques, marchés, supermarchés, banques et autres espaces commerciaux sont restés clos. La gare routière vide. Mais Le Jour a appris que les exploitants des boutiques construites par la mairie ont été sommés d’ouvrir les portes de leurs commerces. Au lieu-dit Clarks Quater, en face de la mairie, quelques boutiquiers présents se sont exécutés. A Mile 17, seules cinq boutiques sur la soixantaine construite par la mairie, ont respecté l’injonction du maire.

Selon les témoignages, le maire de Buéa, Patrick Ekéma, a sommé à tous les exploitants des boutiques construites par la mairie, à reprendre les activités. Le chef de l’exécutif communal a en outre apposé des scellés sur les échoppes des propriétaires absents, lors d’une descente sur le terrain autour de 11h lundi. Mais les marchés et autres lieux de commerce à travers la ville de Buéa sont restés fermés toute la journée.

Les élèves, toujours attendus dans les salles de classe, n’ont pas retrouvé le chemin de l’école. Après l’appel lancé par le ministre des Enseignements secondaires sur ordre du Premier ministre la semaine dernière invitant à la reprise effective des cours lundi 23 janvier 2017 dans le chef-lieu du Sud-ouest, seuls les élèves de la section francophone du lycée bilingue ont regagné les bancs, a-t-on appris.

Les différentes réunions organisées par les autorités de la région et autres émissions radiodiffusées invitant les parents à envoyer leurs enfants à l‘école n’ont pas véritablement porté tous les fruits escomptés, dans une région privée d’Internet depuis quelques semaines déjà.