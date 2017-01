CAMEROUN :: Yaoundé : Le ministère des Marchés publics (Minmap) en flammes :: CAMEROON Il était exactement 12 heures 26 minutes hier mardi 31 janvier 2017 lorsque l’incendie a été observé au cabinet du ministre Abba Sadou, alors que ce dernier, était en réunion avec ses collaborateurs, juste 30 minutes avant la réception des vœux de Nouvel An qu’il devait recevoir de son personnel.

#SapeursPompiers Le 2ème étage du bâtiment A du Minmap, était en feu pendant une trentaine de minutes. Plus intrigant encore, il s’agit du cabinet d’Abba Sadou le ministre des Marchés publics. Plus exactement, il était question de la salle d’attente du cabinet du Minmap. Selon des témoignages, une prise mal fixée à un climatiseur, serait à l’origine de l’incendie.

« J’étais en face au bâtiment B du Minmap lorsqu’à 12 heures 26, j’ai vu de grands mouvements de foule au bâtiment A. On m’a donc dit qu’il s’agit d’un incendie. L’extincteur n’a pas pu éteindre le feu, et on a appelé les sapeurs pompiers. Leur numéro ne passait pas, et nous avons été obligés de nous rendre à leur quartier général. En dépit de cela, les sapeurs pompiers ont mis du temps à venir », nous confie une source interne qui a requis l’anonymat.

A en croire des l’ambiance observée, le ministre Abba Sadou dont la conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés s’est ouverte le 30 janvier, était en passe d’aller recevoir au plais des congrès de Yaoundé, les vœux de Nouvel An de ses collaborateurs. « Le ministre était en réunion à la salle des conférences avec ses collaborateurs, et était sur le point de conclure afin de se diriger vers le palais des congrès où il devait recevoir les vœux à 13 heures. C’est en ce moment que s’est déclenché l’incendie au 2ème étage, au cabinet du ministre », confie une autre source qui indique avoir couru pour appeler le garde du corps d’Abba Sadou.

Les flammes, avons-nous appris, aidées par le retard des sapeurs pompiers dont le Qg se trouve pourtant à 150 mètres du Minmap, a duré 33 minutes. Titillés par la presse pour avoir le bilan des dégâts matériels, les militaires, se sont mués en cimetière. Tout compte fait, cette présentation de vœux au ministre Abba Sadou, aura été entachée d’un fâcheux happening quoi qu’il n’y a pas eu de perte en vies humaines.