France- Cameroun- Diaspora: ETATS GENERAUX DU PEUPLE SAWA, INVITATION: CONFERENCE PREPARATOIRE DES PREMIERS ETATS GENERAUX DU PEUPLE SAWA A PARIS L’Association Renaissance du Peuple Sawa organise à Paris en partenariat avec les associations Sawa, la Conférence Préparatoire des Premiers Etats Généraux du Peuple Sawa.

#PeupleSawa Cet événement se tiendra le : 04 Mars 2017

A la Bourse du travail de Paris

3 Rue du Château d'Eau, 75010 Paris

9h30 - 16h00

Metro : République

Evénement ouvert à toutes celles et tous ceux qui veulent donner une nouvelle dynamique à la communauté sawa, et préparer les générations futures. Ce temps fort réunira des représentants d’associations Sawa, mais aussi l’ensemble des filles et fils sawa désireux d’un avenir meilleur pour la communauté.

Cette rencontre constituera un véritable « laboratoire d’idées » en vue des PREMIERS ETATS GENERAUX DU PEUPLE SAWA à Douala Cameroun en 2018 : concertations et propositions d’un peuple diversifié, représentatif et directement concerné.

Le programme et l'organisation de l'événement ont été conçus de façon collégiale par les représentants associatifs dans un enjeu clairement identifié : permettre à chaque personne ou association de la communauté et aux intervenants du champ du développement de faire avancer laet de pouvoir s'exprimer librement sur ce sujet.

Soucieuse de réunir le plus grand nombre autour de cette Conférence, L‘Association Renaissance du Peuple Sawa invite toute personne sensible au développement du peuple Sawa, à venir participer à cette manifestation.

Contact :

* François LOKO-BILLE BETOTE : +33 6 4797 0778

* Charles Lebelge JOMBI : +33 7 8424 7476

* Jacky DALLE : +33 6 2134 0413

* Karl EKINDI : +33 6 0699 2011

Email : peuplesawa@gmail.com