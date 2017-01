Cameroun, Système: Opacité autour des avoirs de Paul Biya :: CAMEROON Du fait du flou sur ses ressources financières, il est régulièrement difficile de distinguer les dons personnels du Président de ceux provenant du Trésor public.

#PaulBiya Même le très introduit hebdomadaire parisien « Jeune Afrique » a essuyé un demi-échec en essayant presque, en 2015, de déterminer les revenus de Paul Biya qui lui permettent de mener son train de vie. Le maigre résultat auquel le magazine est parvenu est que, le plus « petit » salaire officiel est celui du Camerounais Paul Biya, rémunéré 200 euros [131 000 FCFA] par mois pour son mandat de président.

Le fait que, malgré l’article 66 que le chef de l’Etat lui-même a fait inscrire dans la constitution depuis 1996, cela fait plus de 20 ans que le peuple camerounais ne sait pas quels sont les revenus de son président de la République. Jusqu’ici, l’on ne peut se livrer qu’à des conjectures.

Paul Biya est-il pauvre ou riche ? At-il suffisamment de moyens financiers pour se permettre le luxe s’offrir ou offrir des « cadeaux » d’une valeur plus ou moins importante? Mystère et boule de gomme. Ses affidés se contentent de répondre qu’il est dans les hautes de la cime de l’administration depuis 55 ans. Et donc, le fait de vivre aux frais de la princesse lui aurait permis d’épargner ses revenus

officiels.

À titre de comparaison internationale, Barack Obama avait un salaire mensuel de 24 264 euros (15,8 millions de FCFA) par mois, François Hollande de 13 764 euros par mois (8,9 millions de FCFA), et Vladimir Poutine de 7 460 euros (4,8 millions de FCFA).

En tout cas, Paul Biya n’est pas un Paul Kagame. Car, dans la Gazette officielle rwandaise n°46 bis datée du 12 novembre 2012, il est ainsi précisé que le président rwandais dispose d’une « résidence présidentielle avec tous les équipements nécessaires », de cinq véhicules de fonction ou encore de « frais de représentation au service à la charge de l’État ».

Mais le Rwanda est une exception. Dans la majorité des cas comme celui du Cameroun, les avantages en nature ne sont pas précisés dans les textes de lois.

Beaucoup de médias nationaux, ou même internationaux, ont parfois prêté des biens à Paul Biya. Mais cela a fait pschitt.