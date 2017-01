CAMEROUN :: Lutte contre Boko Haram : Le général Valère Nka prend les commandes :: CAMEROON Il a été installé hier dans ses fonctions de commandant par intérim de la quatrième Région militaire interarmées en remplacement du général Jacob Kodji.

#RégionMilitaireInterarmées Le général de brigade Valère Nka a pris hier à Maroua les commandes (par intérim) de la quatrième Région militaire interarmées. Le colonel René Kontchou, lui, a été installé dans ses nouvelles fonctions de commandant (par intérim) de la quatrième Région de gendarmerie. La cérémonie militaire a eu lieu en présence du général de division, chef d’État-major de l’armée de terre, Baba Soulé et du général de brigade Daniel Njock Elokobi.

La nouvelle équipe a reçu pour mission principale de continuer la lutte contre Boko Haram et poursuivre une bonne collaboration avec la défense populaire. Le général de brigade Valère Nka et le colonel René Kontchou remplacent respectivement le général de brigade Jacob Kodji et le colonel Alphonse Kameni tous les deux tragiquement décédés dans un crash d’hélicoptère le 22 janvier 2017 aux environs dans la localité de Tchofo, arrondissement de Bogo, département du Diamaré, région de l’Extrême-Nord.

Deux officiers, le pilote et le portefanion du général de brigade Jacob Kodji ont également péri dans le crash. Le général de brigade Valère Nka ne va pas en terrain inconnu, il occupe en effet depuis aout 2015 le poste d’adjoint au commandant de la force multinationale mixte, un régiment spécial chargé de la lutte contre la secte islamique Boko Haram.

Auparavant, l’officier général a occupé le poste d’attaché de défense auprès du haut-commissariat du Cameroun au Nigeria. La quatrième région militaire interarmées couvre la région de l’Extrême Nord en plus du département du Mayo Rey dans la région du Nord.