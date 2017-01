Communiqué de l'ambassade du Cameroun en France: 1er Symposium de la Diaspora Médicale Camerounaise en France - Samedi 08 Avril 2017, 13H - 18H Dans le cadre de la tenue du 1er Symposium de la Diaspora Médicale Camerounaise en France, SEM Samuel MVONDO AYOLO, Ambassadeur du Cameroun en France, invite les Membres du Corps Médical (médecins, dentistes, pharmaciens, biologistes, kinésithérapeutes, infirmiers et infirmières) de la Diaspora Camerounaise en France, à participer massivement aux travaux qui se dérouleront le Samedi 08 Avril 2017, de 13H à 18H, à l’Ambassade du Cameroun à Paris.

#MédecinsCamerounais Ce symposium est organisé par le MEDCAM France (Association des Médecins Camerounais de France) en partenariat avec l’ONMC France (Organisation des Médecins Camerounais / Section de France).



Au programme :

· Système sanitaire au Cameroun

· Démographie médicale camerounaise

· Gestion des catastrophes sanitaires

· Prise en charge des AVC au Cameroun



L’Association MEDCAM France a pour objectif de valoriser, fédérer, dynamiser et mutualiser les compétences, dans le but de se connaître, de s’entraider, et d’améliorer la prise en charge des camerounais en France.

L'entrée est gratuite mais, le nombre de places étant limité, une préinscription préalable est obligatoire.