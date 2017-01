Cameroun: Lettre ouverte aux élus et militants du Rdpc des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest :: CAMEROON Chers camarades, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont depuis quelques mois secouées par une agitation continue. Regroupés sous la bannière des organisations clandestines et illégales, certains de nos compatriotes ont décidé de porter atteinte à l’ordre public et aux valeurs cardinales qui gouvernent notre nation et sont consignées dans la charte de notre parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc). Il s’agit notamment : de la recherche et la consolidation de l’ unité et l’ intégration nationale, de la promotion d’un système politique démocratique , du développement économique du Cameroun, de la sauvegarde des libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration Universelle des Droits de l’ Homme et dans la Constitution du Cameroun notamment l’égalité de tous devant la loi, de la contribution à l ’éducation civique et politique des Camerounais et à la promotion des intérêts économiques et sociaux , de la sauvegarde et la promotion des valeurs culturelles camerounaises, notamment le bilinguisme et de l’élaboration des orientations politiques et d’un

#PartiFortFace programme d ‘action tendant à la recherche du bien-être de tous par le travail dans l’ordre, la paix et la démocratie.

Pour ce, nous invitons tous les militants du Rdpc dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de faire valoir leur serment de fidélité à l’endroit du Président de la République, Président national de notre parti, son Excellence monsieur Paul Biya. Nous les invitons à s’organiser en comité de vigilance pour contrer les fossoyeurs de l’ordre public et de la paix sociale. Nous leurs demandons de vaincre ces vandales qui empêchent que nos enfants poursuivent leurs études sous le fallacieux prétexte des revendications sociales.

Il est temps que les ministres originaires des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest descendent sur le terrain pour montrer leur capacité à défendre les couleurs de notre parti. Les sénateurs, les députés, les maires, les conseillers municipaux, les présidents des sections Rdpc et ceux des organes spécialisés (Ojrdpc et Ofrdpc) doivent démontrer leur légitimité populaire. Ils doivent se mobiliser pour démontrer aux yeux de l’opinion national et international que le Rdpc est et demeure le parti majoritaire dans ces régions au regard des résultats des dernières élections couplées de septembre 2013. Comment justifier que sur les 15 députés de la région du Sud-ouest 14 soient issus des rangs de notre parti et que cette région soit secouée par une agitation populaire que les élus de notre parti ne soient pas capables de résoudre ? Pour ce qui est de la région du Nord-Ouest, que font les députés de Momo Ouest ou ceux des circonscriptions Ngotketundia acquis au Rdpc ?

Il temps de montrer que nous sommes un parti fort face aux velléités sécessionnistes.

Fait à Bafoussam, le 23 janvier 2017

Honorable Joseph Confiance Fongang

Commandeur de l’Ordre National de la Valeur

Membre du Comité Central du Rdpc

Ancien Député (2002-2013)

Ancien Maire de Nkongso-Bamougoum

Ancien Président de section Rdpc(2004-2015)

Tel : +237 699 93 22 55