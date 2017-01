FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: L'ELECTION MISS CAMEROUN DIASPORA 2017 C'EST LE 04 MARS 2017 A L'ESPACE NOISY-LE-SEC PRES DE PARIS Promouvoir la beauté Camerounaise à l'international, est le nouveau défi que s'est fixé Jeannine YANA promotrice de l'événement "Election Miss Cameroun International" qui se tiendra dans la commune de Noisy le Sec en région Parisienne le 04 mars prochain. Il sera question d’élire la reine de beauté 2017 qui véhiculera les valeurs réelles de la femme Camerounaise d'aujourd'hui au moment ou la femme Camerounaise en ce moment est au plus bas dans son comportement un peu partout en Europe.

#FemmeCamerounaise Apporter sa contribution à l'épanouissement de la femme et véhiculer des valeurs de probité et de rectitude morale. Tout savoir sur ce concours de beauté dans cet échange avec Mme Yana et son manager Dominick NJOH.