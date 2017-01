   CAMEROUN :: Transports : Priorité au redressement de Camair-co :: CAMEROON

« Après Bafoussam-Bamougoum qui est opérationnel, Bamenda et Bertoua doivent suivre », martèle le ministre. Car, « le grand défi en cours de relèvement concerne bien évidemment le redressement de Camair-Co. Un dossier personnellement porté par le président de la République, qui a déjà défini la vision et les moyens humains et financiers à mobilier à cet effet », assure Edgard Alain

A cet égard, les efforts doivent tendre vers la certification des aéroports internationaux de Yaoundé- Nsimalen et de Douala ». Dans le même temps, le MINT invite l’autorité aéronautique (CCAA) et la société les Aéroports du Cameroun (ADC) à accélérer le processus de réhabilitation des aéroports secondaires pour permettre la desserte quotidienne du réseau domestique par la compagnie aérienne Camair-Co.

Le modèle économique de CamairCo n’est pas viable. Il serait judicieux pour CamaiCo de trouver des partenaires viables qui vont mettre des ressources, l’expérience et surtout le network à la disposition de CamairCo. Etant donné que l’actuel directeur General de CamairCo est un ancien d’Emirates Airlines, on peut leur céder un pourcentage du capital de CamairCo et se mettre sous leur coupole. C’est un suicide économique pour CamairCo et une hémorragie pour le trésor du Cameroun de continuer à rafistoler. Rappelez-vous que même les suisses et les belges n’ont pas pu maintenir une compagnie aérienne nationale. Brussels Airlines et Swiss sont des filiales de Lufthansa.