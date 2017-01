95% du coton camerounais exporté à l’international :: CAMEROON L’Indonésie, la Chine, la Hollande et quelques autres pays asiatiques se partagent l’essentiel du coton camerounais, sous le regard impuissant des industries de textiles locales.

#CotonCamerounais Seul 5% du coton camerounais est transformé localement par l’unique filateur, CICAM. Une entreprise qui détient le monopole dans ce domaine au Cameroun. Ce qui constitue un grand manque à gagner pour les industries de textiles locales qui ont du mal à proposer du 100% made in Cameroon à leurs clients. Le désarroi des acteurs du textile camerounais est grand au vu des dépenses que l’Etat consacre dans l’importation des vêtements usagés venus d’Europe (Friperie) et des vêtements neufs et autres produits textiles tous les ans.

Pas moins de 125 milliards FCFA a-t-on appris. Entre 2011 et 2014, les Camerounais ont en tout, importé ces biens pour un montant de 499,2 milliards de FCFA. Environ 500 milliards ainsi dépensés en quatre ans. Une situation décriée par la Société de Développement du Coton du Cameroun (Sodecoton) elle-même, qui estime que la fibre de coton consommée localement n’est pas assez. Adamou Saliou le chef service de la communication de la Sodecoton, rencontré à Douala, ne cache pas sa désolation: « Quand on voit les sommes faramineuses que l’Etat du Cameroun dépense pour des vêtements usés et du textile étranger, on est juste choqué! Pourquoi ne pas injecter cet argent dans la création des usines de textiles locales ? CICAM seul, ne suffit plus » s’est-il insurgé.

Abordant dans le même sens, un couturier travaillant à Jemann Institute of Fashion à Douala, pense lui aussi que, la somme de 500 milliards FCFA ainsi dépensée entre 2011 et 2014 est une somme mirobolante qui aurait permis à la jeune industrie textile locale de connaitre un véritable bond. Poussant la réflexion plus loin : « l’absence d’une politique d’industrialisation du pays explique en partie cette forte tendance du pays à dépendre de l’étranger pour habiller ses citoyens. Sinon, qu’est-ce qui empêche l’Etat d’encourager l’ouverture sur place des usines, spécialisées dans la production des vêtements, afin de réduire notre dépendance de l’extérieur ? » S’est-il interrogé.

En attendant que réagisse l’Etat, le principal accusé dans cette affaire, l’Indonésie, la Chine et la Hollande se taillent la part du lion de notre production de coton locale. Une production qui d’ailleurs, est souvent déjà achetée avant même sa récolte: « C’est dire à quel point le coton camerounais est prisé » lance Adamou. Une production qui représente 90 à 95% du chiffre d’affaire de la Sodecoton. A côté il y a les huiles qui représentent 20% du CH et qui constitue la trésorerie de l’entreprise a-t-on appris.

Toutefois, les industriels du textiles camerounais rencontrent d’énormes difficultés, comme le relève l’employé de Jemann: « Nous avons parfois des projets à soumettre aux autorités, mais on ne sait pas vers qui on peut adresser des projets de grandes envergures. On n’a pas toujours la bonne information qui peut nous aider à saisir les opportunités susceptibles de faire décoller l’industrie d’habillement au Cameroun. Il y a aussi le problème de formation. Je pense qu’il faut former davantage les jeunes dans ce secteur. Car, les demandes qui continuent de pleuvoir exigent qu’on ait de la main d’oeuvre qualifiée disponible et prêt à intervenir.

C’est vrai que nous formons déjà pas mal de jeunes, mais ce n’est pas suffisant. Il en faut plus et il faut des lignes de financement pour ça », explique-t-il, ajoutant que l’avenir de ce secteur d’activité dépend des efforts qui seront fait aujourd’hui. La Sodecoton, quant à elle, emploie au moins 3millions et demi de personnes, 5000 employés permanents et saisonniers directs à l’entreprise, 8000 emplois ruraux à travers la confédération national des producteurs de coton, repartie dans les trois régions septentrionales et 09 usines de grainage de 320 milles tonnes de cotons graines par an et deux (02) huileries d’une capacité de 60 à 70 millions de litres d’huiles de table par an.