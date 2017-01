CAMEROUN :: L’ « Ondoatable » Fabrice :: CAMEROON Irréprochable depuis le début de la CAN et héroïque samedi contre le Sénégal, Fabrice Ondoa est l'un des atouts majeurs des Lions Indomptables.

#FabriceOndoa Fabrice Ondoa, le gardien des Lions indomptables qui fait actuellement l’unanimité sur sa classe est un jeune portier intégré, en 2006, à la Fundesport, la fondation de l’ex-Lion, Samuel Eto’o Fils. Ce dernier a même hébergé pendant trois ans le jeune portier. L’année 2009 a marqué un tournant dans la carrière de Fabrice Ondoa. C'est à ce moment que des émissaires du FC Barcelone le remarquent.

Séduits, les dirigeants catalans décident de le recruter. Alors à peine âgé de 14 ans, il intègre la célèbre Masia. Avec les équipes jeunes du Barça, Ondoa domine l'Europe et remporte la Youth League, l'équivalent dans sa catégorie d'âge de la Ligue des champions, en 2014. Impérial sur sa ligne, il est d'ailleurs nommé meilleur gardien du tournoi. Cette même année, ses performances lui ouvrent la porte de l'équipe nationale dont il devient le numéro un après la mauvaise Coupe du monde de Charles Itandje et la mise à l'écart de Carlos Kameni.

Si, malgré quelques passages difficiles, il semble désormais indétrônable en sélection, Ondoa peine à gratter du temps de jeu en club. Depuis son départ du Barça, en janvier 2016, l'ancien Blaugrana n'a pas su s'imposer où il est passé : ni au Nastic Tarragona, en deuxième division, où il n'a pas disputé le moindre match en cinq mois, ni avec la réserve du FC Séville, où il est prêté avec option d'achat depuis le début de saison. Là encore, il doit se contenter d'un rôle de doublure qu'il goûte peu.

Malgré son indéniable talent, Ondoa a provoqué de vifs débats, ces derniers mois. Son statut d'éternel remplaçant en club en a poussé certains - membres du staff, anciens internationaux, médias ou supporters - à légitimement s'interroger sur sa capacité à garder les cages de la sélection. Mais ses deux rivaux, Guy-Roland Ndy Assembé et André Onana, frustrés par leur statut chez les Lions, agacés par les choix du sélectionneur et soucieux de préserver leur place de titulaire en club, respectivement à Nancy et à l'Ajax Amsterdam, ont décliné l'invitation de Hugo Broos pour la Coupe d'Afrique.

André Onana, le gardien de l'Ajax Amsterdam donc, n'est autre que le cousin de Fabrice Ondoa, d'un an son aîné. Les deux hommes ont eu un parcours presque troublant de similitudes. Comme Ondoa, Onana a fréquenté la fondation Eto'o.

Comme lui aussi, il a été formé à la Masia. Mais chez les jeunes du Barça comme en sélection, Ondoa a toujours barré la route de son cousin, qu'il a relégué sur le banc. Dans les mois et les années à venir, ce dernier sera sans doute le plus sérieux concurrent d'Ondoa, à qui il devrait mener une rude bataille pour le poste de numéro un en équipe nationale. A moins qu'il ne renonce définitivement aux Lions.