Cameroun, Recrutement au Bir: Reportage dans une famille endeuillée :: CAMEROON A Maroua, des parents disent être sans nouvelles de leurs enfants candidats à ce recrutement.Quartier Pitoaré à Maroua hier.Nous sommes dans un domicile privé. Ici, la maisonnée est au village pour l’inhumation du jeune Daniel Dawé, un bachelier de 20 ans, dont le corps a été retrouvé trois jours après des fouilles à la morgue de l’Hôpital régional de Maroua.

#LhôpitalRégional C’est sa tante, encore sous le choc, qui raconte : «Dawé Daniel est venu de Ngong chez ma sœur cadette pour subir les épreuves du recrutement des commandos du Bir. Après deux jours d’absence et alors que d’autres sont déjà rentrés en famille, il n’est pas revenu. On a cru qu’il a été retenu. Mais on a vu ceux qui étaient retenus au quartier. Comme on nous a dit qu’il y avait des morts après les épreuves physiques, nous sommes allés au camp du Bir nous renseigner. Mais, on nous a pratiquement chassés, en nous disant qu’il n’y a eu aucun mort pendant le concours», explique sa tante, Catherine Wissenwa.

Encore émue et restée à Maroua pour garder les enfants, elle poursuit : «Nous avons parcouru les morgues de l’hôpital de Miskine et de la Cnps sans succès. Instinctivement, nous sommes allés à l’Hôpital régional et avons demandé au responsable de la morgue de vérifier s’il y aurait notre corps parmi ceux que des militaires seraient venus déposer.

