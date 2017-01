   CAMEROUN :: YOUTH PROGRAM | VODAFONE CAMEROON RESPECTE SES ENGAGEMENTS : 250 BRAND AMBASSADORS RECRUTÉS ET 30 JEUNES DIPLOMÉS INTEGRÉS

CAMEROUN :: YOUTH PROGRAM Douala – Vodafone Cameroon, un mois après le lancement du « youth program » sous le haut patronage du ministre de l’enseignement supérieur, Pr Jacques FAME NDONGO et la signature des accords de partenariats avec plusieurs établissements supérieurs, passe à la phase d’exécution. Tout a commencé en fin d’année dernière avec la mise en place du programme « Brand Ambassador» à travers le recrutement de 250 jeunes dans les universités et écoles partenaires de Douala et Yaoundé.

#VodafoneCameroon Il s’agit d’un programme qui offre aux jeunes étudiants la possibilité de travailler en alternance chez Vodafone Cameroon tout en poursuivant leurs études. Vodafone poursuit avec le lancement du « Young graduate program ». << Nous respectons nos engagements en accueillant ce jour, 30 jeunes diplômés a qui nous donnons l’opportunité de se former dans une entreprise compétitive et ambitieuse.>> a déclaré Antoine Pamboro, CEO de Vodafone Cameroon. Pour rappel le « Young Graduate program » offre aux jeunes diplômés leur première expérience professionnelle chez Vodafone Cameroon avec éventuellement la mise en place d’un contrat premier emploi pour les meilleurs. << Le « Young Graduate program » fait partie intégrante de notre politique de recrutement.

En plus de donner une réelle opportunité de formation pratique et professionnelle aux jeunes diplômés, nous avons l’intention de retenir les meilleurs et d’en faire des employés permanents de Vodafone Cameroon >> a déclaré Patrick BISSA, Directeur des Ressources Humaines. Rendus à cette étape, Vodafone Cameroon est en partenariat avec 06 Universités et grandes écoles à savoir : Université de Douala, Institut Supérieur de Management, Université Catholique St Jérôme, Université de Yaoundé 2, Université Protestante d’Afrique Centrale et Ecole Nationale Supérieure Polytechnique. << Vodafone Cameroon ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, nous avons l’intention de développer ce programme avec l’ouverture de nouveaux partenariats et l’animation de la plateforme numérique JUMP. >> a déclaré Didie NDOHEU, Youth Program Manager.

La plateforme numérique « JUMP » est un portail web, jump.cm qui met à la disposition des jeunes et des étudiants des contenus sur la formation, l'éducation, l'entrepreneuriat, le travail indépendant, le développement personnel et le divertissement utile.

Avec le réseau de licences 4G existantes couvrant 12 pays, une population couverte estimée à 250,000,000, de nouvelles licences en cours d’acquisition, le Groupe Afrimax construit le portefeuille le plus important d’opérateurs de 4G internet haut débit wireless en Afrique Sub Saharienne.

Pour plus d’information, visitez le site www.afrimaxvodafonepartner.com