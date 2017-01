CAMEROUN :: Promotion du multiculturalisme : La feuille de route de Narcisse Mouelle Kombi dévoilée :: CAMEROON Le ministre des Arts et de la Culture (Minac) en a fait écho vendredi dernier lors de la réception des vœux de Nouvel An de ses collaborateurs où il a annoncé la 2ème édition de la Rentrée culturelle et artistique du Cameroun du 1er au 4 février prochain à Ebolowa.

#NarcisseMouelleKombi Sons et couleurs le 27 janvier dernier à Yaoundé. Comme pour matérialiser la signifiance même de cette administration, tous les grands groupes culturels du Cameroun étaient représentés à la cérémonie de présentation de vœux à Narcisse Mouelle Kombi. Des Sawa, Grassfields, des Beti aux groupes de danses d’émanation sahélienne, chacun a eu son tour de prestation.

Prenant en premier lieu le lutrin, Mouthar Ousmane Mey le secrétaire général (Sg) du Minac dans son exposé du bilan de l’année 2016, a parlé d’une année notoirement marquée par plusieurs activités ayant pour but la mise en œuvre des programmes fauteurs de la vulgarisation du riche patrimoine culturel camerounais, sa promotion ainsi que le soutien aux acteurs culturels. Il s’est agi en somme pour Mouthar Ousmane Mey, d’une année très riche en activités au Minac.

Succédant alors à son Sg, Narcisse Mouelle Kombi a mis l’emphase sur la nécessité de promouvoir les patrimoines culturels ainsi que le multiculturalisme. Seulement, voulant manifestement éviter tout amalgame, le ministre des Arts et de la Culture s’est voulu précis. « Ce multiculturalisme ne doit pas être de fermeture. Il s’agit bien d’un multiculturalisme d’ouverture, de convivialité, de partage, de communion entre différentes communautés multiculturelles », dira-t-il.

Aussi a-t-il décliné quelques articulations qui vont ponctuer l’année 2017 du département ministériel dont il a la charge. Il s’agit notamment du 1er au 4 février prochain, de la tenue de la 2ème édition de la Rentrée culturelle et artistique du Cameroun. L’évènement, apprend-on, aura lieu à Ebolowa (région du Sud).

Le réaménagement et la mise en service de la galerie d’art nationale contemporain, l’organisation du Salon national des arts patrimoniaux et archéologiques, celle du grand festival de danses et musiques patrimoniales. L’annonce d’un appui de 110 millions FCFA destinés à la réhabilitation des musées, la promotion du patrimoine culturel des chefferies traditionnelles, n’en a pas été le moindre des points de la feuille de route 2017 du Minac.

Jetant enfin un regard préoccupant sur le secteur des opérateurs, promoteurs et entrepreneurs culturels, Narcisse Mouelle Kombi a rassuré ces derniers de la volonté de son ministère à œuvrer à ce qu’ils vivent décemment du fruit de leur activité. Plus que jamais donc, depuis le dernier réaménagement gouvernemental, il règne comme un vent de revitalisation des cultures et arts camerounais.