Cameroun: L'opération ville -fantôme se poursuit dans le Nord-ouest et le Sud-ouest ce matin. :: CAMEROON D’habitude très animées, les rues des villes de Bamenda, Wum, Jakiri , Kumba et et Buéa sont désertes ce lundi. De nombreux Camerounais ont posté des photos de l’opération sur les réseaux sociaux.

#SouthernCameroons Les régions anglophones connaissent une vague de protestations contre le gouvernement depuis plusieurs mois.

À Kumba, les habitants sont restés chez eux. Pratiquement tous les commerces ont été fermés.Les forces de sécurité sont déployées dans les quatres coins des rues fréquentées, mais heureusement il n’y a eu aucun acte de violence.

Les mesures prises par le Gouvernement tardent à convaincre les différentes parties prenantes.

Que ce soit à Buea, Tombel, Kumba dans le sud-ouest ou Bamenda, Batibo, Banso dans le Nord-ouest, les rues sont désertes depuis ce matin. Presuqye toutes les institutions scolaires sont fermées. Idem pour les commerces et les institutions financières

A Buea quelques barricades ont été érigées sur la voie publique. Toujours dans cette localité, seuls les vehicules de forces de l'ordre circulent. Quelques élèves ont été aperçu dans les rues ce matin à 8h, pendant qu'à 9h, plusieurs d'entre eux retournent à la maison

La minorité anglophone représente environ 20% des 22 millions d'habitants du pays.

Une minorité d'anglophones réclame la création d'un Etat indépendant baptisé Southern Cameroon. Les modérés penchent pour le fédéralisme.

"Le Cameroun est un et indivisible. Il le demeurera", leur a répondu Paul Biya fin décembre dans son discours de fin d'année.

Internet est toujours coupée.

Plusieurs leaders anglophones ont été arrêtés, après l'interdiction la semaine dernière des activités de deux organisations anglophones, selon le Mouvement pour la restauration de l'indépendance du Southern Cameroons.

La suite du point sur l'actualité dans ces régions dans quelques heures...