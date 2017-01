Cameroun, Mouvement Fédéral Africain /African Federal Movement: NÔTRE TENTATIVE DE SOLUTION SUR LA QUESTION ANGLOPHONE :: CAMEROON Dans nos tribunes publiées ici ou la-bas,nous avons souvent indiqué qu'une tribu est une construction sociologique.Si nous convenons sur cette définition de la tribu comme construction sociologique,c'est parce que nous reconnaissons les anglophones du Cameroun comme une tribu à part entière dans le microcosme tribal Camerounais - à côté bien entendu des 250(…) autres tribus que compte ce pays culturellement très riche.

#L'anglophonieCamerounaise L'anglophonie Camerounaise est toute une histoire politique,culturelle,économique et sociale qui continue d'écrire ses lettres de noblesse dans un Cameroun de diversité.L'anglophonie c'est un passé noble donc l'héritage spolié est aujourd'hui revendiqué par les fils de la région ;c'est un passé de lutte et de honnêteté intellectuelle ; C'est un passé glorieux dont le nationalisme indéfectible a largement contibrué à la construction du cameroun actuel comme état en tirant la croissance économique par haut du fait du dynamisme de ses vaillantes populations et du fait que c’est dans l’une de ses belels régions que le Cameroun exploite son Brut qui participe à la consolidation de sa place de leader dans la région cemac(44% des exportations du Brut national vient du Sud-ouest du pays).Les Camerounais doivent beaucoup à leurs frères Anglophones,qu'ils soient du Nord ou du Sud-ouest peu importe.

L'HISTOIRE DE L'ANGLOPHONIE CAMEROUNAISE COMME L'HISTOIRE DE LA CORSE FRANCAISE

C'est n'est pas le fait du hasard si nous nous référons à l'histoire de la corse pour étayer ce plaidoyer de la question Anglophone qui est une question nationale camerounaise comme bien d’autres. La france à un moment donné de l'histoire a été aux commandes du Cameroun et y a laissé une empreinte indélébile par la forme de l’état,le modèle de la gouvernance et des institutions de la république,les croyances et religions,le modèle de vie en société ,le modèle de pensée etc. Ce qui a été laissé comme héritage coloniale par la france d’un côté l’a été aussi pour une autre partie du Pays dénommée “West Cameroon” par la grande Bretagne.Le modèle social et économique Francais n’est pas le modèle social et économique Britanique – c’est la première des choses que nous devons rélever si nous voulons comprendre la crise qui sécoue le Cameroun actuellement et si les autorités entendent la résoudre cette épineuse question.de la manière definitive

La Curieuse scène qui s’est récemment déroulée dans les locaux du ministère des Relations extérieures camerounais(Minrex) n’a pas laissé indifferent les analystes avertis – Philippe Larrieu,conseiller à l’ambassade de france au Cameroun s’est pratiquement fait le porte parole des diplomates étrangers accredités au Cameroun sur ladite question ; il a dit ceci je le cite in-extenso

“Il appartient à ceux qui sont légitimement en droit de discuter en temps,les syndicats et le gouvernement . Il faut évidemment faire barrage à la violence et à l’islamisme,le but ultime étant une fois de preserver l’intégrité térritoiriale de ce Pays et son unité”

Une telle sortie du conseiller diplomatique de l’ambassade de France avait-elle droit de cite en ces moments difficiles surtout qu’on sait que ce qui se déroule actuellement dans les regions Anglophones est aussi le fait de france qui n’a pas su accompagner le Cameroun dans la consolidation de son unité nationale qui n’est que de façade? Le conseiller aurait pu plutôt mettre en garde les autorités camerounaises sur les dérapages,les dangers de la repression militaire, et surtout, sur la rupture du dialogue en pareille situation.Il y a une grande similitude entre l’histoire du séparatisme Corse et celle du Southern Cameroon national Council (SCNC).Le problème Corse part d’une injustice et d’une frustration quand les francais d’afrique du Nord sont priés de rentrer chez eux et élisent domicile en Corse selon une volonté gouvernementale francais de l’époque.Ceux-ci recevront des subventions massives pour developer de nouvelles activités pendant que les locaux croupissaient dans la misère et la débrouille – c’est ce qui déclenchera la lutte des Corses contre le gouvernement francais(pas contre l’état de france) et attisera les braises du séparatisme.Les Anglophones se sentent lésés,fustrés,marginalisés par les autorités camerounaises alors qu’ils sont chez eux en terre camerounaise - Il se dit même qu’ils n’ont jamais vraiment été écoutés et qu’ils sont moqués par certaines autorités qui ont peiné à reconnaître qu’il y avait un problème anglophone Camerounais.La repression des Séparatistes Corse par le gouvernement francais a fini par trouver une solution par le dialogue après que les corses aient perpetré plus de 8000 Attentats sur le sol francais.Les idées separatistes naissent toujours d’un défaut de dialogue et d’écoute mutuelle. Ceux qu’ont croit souvent être des Séparatistes sont en réalités des vrais nationalistes,c’est ainsi que la corse votera à plus de 90% pour demeurer au sein de l’état francais.Ceux qui ont demandé délibéremment à rejoindre leurs frères camerounais ne se désolidariseront jamais d’eux pour la simple raison que l’union est par lien de sang et de fraternité spirituelle – ce qui ne veut en aucun cas dire qu’il cesseront de renvendiquer tant qu’ils trouvent que la gouvernance les met en marge et que la société, ne les reconnait qu’un droit de citoyens de seconde zone incapable d’assumer de hautes fonctions prestigieuses,par exemple le ministère de la défense nationale ou celui des finances.Il serait sage pour le président de la république d’écouter la voie de la raison et non celui des conseillers toxiques et des fausses notes de renseignement qui jettent plutôt l’huile sur le feu ; ces conseillers du gouvernement défendent plutôt leurs droits de succession au trône.Les fédéralistes et secessionistes n’ont rien contre l’état á nôtre avis,il ont plutôt tout contre le mode de gouvernance et de fonctionnement de l’état au gré de ce que nous avons pu lire et écouter.

LA SOLUTION

La solution n’est pas militaire ou repressive pour la simple raison qu’elle échouera à brève échéance.La solution est plutôt dans un dialogue national franc,fraternel et sincère dont nous donneront ici quelques pistes:

1- Faire signer immédiatement aux protagonistes un pacte d‘indivisibilité étatique

2- Libérer les prisonniers politiques que nous ne considerons pas comme des terroristes

3- Engager un dialogue plutôt secret entre le gouvernement et les protagonistes y compris ceux actuellement incarcerés pour faire retomber la pression.

4- Examiner les problèmes corporatifs posés et y apporter immédiatement des solutions concrètes puisque le gouvernement a reconnu ses erreurs dans le traitement de ces questions plutôt légitimes

5- Accelerer la décentralisation de manière sincère en lui donnant des couleurs plus politiques

6- Lancer un referendum national sur le fédéralisme et le maintient de l’anglais et le francais comme langues nationales sous l’égide de l’union africaine (nous conseillons aux camerounais au cas où d’adopter vivement le fédéralisme pour mieux rélever les défis de nôtre monde et d’assurer ainsi pleinement les questions de souveraineté nationale par complexification de la gouvernance ) – Il serait judicieux en cas de rejet du fédéralisme d’accorder un statut particulier aux regions qui auront voté à plus de 70% pour plus de liberté d’agir et de construire dans l’exécution d’une gouvernance locale plus souveraine.Mettre à la disposition des regions plus autonomes les ex gouverneurs de regions comme délégués du gouvernement sans roles politiques pour les accompagner la déconcentration éffective le temp de l’apprentissage.

7- Refondre Élecam en instaurant l’élection présidentielle à deux tours pour assurer à tous la transparence des scrutins à venir

Si tout ca est fait,nous ne doutons pas un instant que le Camerounais battra tous les records dans les 20 années à venir.

Paix et longue vie au Cameroun