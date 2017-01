23% d’enfants au Cameroun savent compter et lire au sortir du primaire :: CAMEROON C’est que révèle une étude que vient de publier la Banque mondiale qui concerne dix pays d’Afrique francophone.

#ScolaritéPrimaire Dix pays d’Afrique de l’Ouest francophone (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Niger, République du Congo, Sénégal, Tchad et Togo) ont fait l’objet en 2014 d’une évaluation internationale des acquis scolaires. Cette étude s’inscrit dans le cadre du Programme d’analyse des systèmes éducatifs (Pasec) de la Banque mondiale (BM), dont l’objectif est d’apprécier les compétences des élèves en mathématiques et en lecture (en français).

Sur les 10 pays ayant participé à l’évaluation Pasec 2014, le Cameroun se classe au sixième rang pour l’éducation des enfants, au septième rang pour l’éducation des filles les plus pauvres et au huitième rang pour l?égalité d?accès à une éducation de qualité. Seulement 23 % des enfants achèvent leur scolarité primaire en ayant atteint le niveau de maîtrise suffisant défini par le Pasec pour les mathématiques et la lecture.

D’importantes disparités d’apprentissage persistent — notamment entre les élèves les plus aisés et les élèves les plus démunis — sans véritable clivage entre les garçons et les filles. Réduire les inégalités d’acquis scolaires, surtout chez les plus pauvres, constitue un défi majeur. Le Bénin se classe au cinquième rang pour l?égalité d?accès à une éducation de qualité et au troisième rang pour l’éducation des filles les plus pauvres.

Seulement un quart des enfants achèvent leur scolarité primaire en ayant atteint le niveau de maîtrise suffisant défini par le PASEC pour les mathématiques et la lecture. D’importantes disparités persistent entre les résultats scolaires des élèves appartenant au quintile le plus riche et ceux du reste de la population. Le Burkina Faso se classe au quatrième rang pour l?égalité d?accès à une éducation de qualité mais au sixième rang pour l’éducation des filles les plus pauvres.

Seulement 28 % des enfants achèvent leur scolarité primaire en ayant atteint le niveau de maîtrise suffisant défini par le PASEC pour les mathématiques et la lecture. Des disparités persistent entre les résultats scolaires des élèves les plus riches et ceux des élèves les plus pauvres, surtout chez les filles. Améliorer les résultats scolaires des filles les plus pauvres sera donc un défi majeur pour l’avenir.

Le Burundi obtient les meilleurs résultats de l’évaluation Pasec 2014, puisqu’il se classe au premier rang en matière d’éducation des enfants, notamment pour les filles les plus pauvres, et d’égalité d’accès à une éducation de qualité. Les disparités entre les sexes, les quintiles de richesse et les autres sousgroupes de population sont minimes.

Cependant et malgré des résultats supérieurs à ceux de tous les autres pays couverts, seulement 34 % des enfants achèvent leur scolarité primaire en ayant atteint le niveau de maîtrise suffisant défini par le Pasec pour les mathématiques et la lecture. Ce problème est amplifié par des taux d’achèvement du primaire relativement bas par comparaison avec d’autres pays du Pasec.

Le Sénégal se classe au deuxième rang pour la proportion d’enfants qui terminent le cycle primaire en ayant acquis des compétences suffisantes en lecture et en mathématiques. La République du Congo se classe au septième, la Côte d’Ivoire au huitième rang, le Tchad au neuvième, le Niger au dixième. Le Togo se classe au cinquième rang pour l’éducation des filles les plus pauvres et au sixième rang pour l?égalité d?accès à une éducation de qualité.