Troubles sociaux : Les Imams du Cameroun unis dans la prière :: CAMEROON En plus de la nébuleuse Boko Haram qui reste un serpent de mer dans l’Extrême-Nord, et quelques exactions à répétition dans la région de l’Est du fait de la crise centrafricaine, le Cameroun est en proie à des attaques multiformes qui mettent en mal la paix et la stabilité. En effet, l’actualité ces derniers temps on le sait, est marquée par des violences interminables dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-ouest. Lesquelles violences auraient paralysées complètement les villes chefs lieux de ces deux régions. Les activités sont en veilleuse et la scolarisation reste problématique en dépit des négociations entreprises par les pouvoirs publics qui ne ménagent aucun effort pour que revienne la paix

#GuiheKantéPascal C’est pour soutenir les institutions de la République que les Imams, sous la bannière du CIDIMUC (conseil des Imams et dignitaires musulmans du Cameroun), ont entrepris de prier Allah pour la préservation de la paix et de la stabilité. La première grande prière a été organisée à Yaoundé, siège des institutions de la République le 02 Janvier 2017. Bafoussam, chef-lieu de la région de l’Ouest a eu l’insigne honneur d’abriter la deuxième étape de cette prière nationale, tenue à l’esplanade de la Communauté urbaine, ce Samedi 28 Janvier 2017. La crème des Imams du Cameroun était présente à ce rendez-vous important, qui aura été précédé par trois jours de jeûne. Les fidèles musulmans, pour mieux se faire entendre par Dieu créateur, ont en effet observé trois jours de jeûne, du mercredi 25 au vendredi 27 Janvier. Réunis autour du Dr Mussa Oumarou, coordonateur général du CIDIMUC, les Imams ont levé la voix pour la paix et la stabilité au Cameroun

La rencontre de prière de ce Samedi matin à l’esplanade de la communauté urbaine de Bafoussam a connu la présence d’un parterre bigarré de personnalités. Entre autres, le gouverneur de la région de l’Ouest, Awa Fonka Augustine, assisté du préfet du département de la Mifi, Joseph Tangwa Fover, du ministre secrétaire général adjoint de la primature, Guihe Kanté Pascal, du procureur général près la cour d’Appel de l’Ouest… Sans oublier les dignitaires traditionnels représentés à la cérémonie. Tout en louant l’initiative des Imams du Cameroun, Guihe Kanté Pascal, natif de la Mifi, s’est dit flatté par le geste. S’il est vrai que le Cameroun a finit l’année 2016 avec les évènements macabres dont la catastrophe ferroviaire d’Eséka du 21 Octobre et la crise des Avocats et Enseignants de la zone Anglophone, il vaut mieux invoquer le très haut pour que sa grâce puisse couvrir le Cameroun pour cette année 2017