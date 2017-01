Cameroun, Santé : le personnel de l'hôpital de district de Deido s'auto évalue :: CAMEROON Les cadres de cette structure sanitaire ont participé a une session de formation ce 26 janvier 2017 afin d'améliorer leurs capacités dans leur services respectifs. Il est connu de tous que dans de nombreux hôpitaux, l'accueil est souvent la cause de nombreux décès et des patients préfèrent certaines formations sanitaires à d'autres juste à cause de ce critère.

#L'anDernier Il n'est pas encore très loin dans nos tête le souvenir triste de l'affaire''Monique Koumatekel'' qui a défrayé la chronique et à cette époque c'est l'accueil qui avait été montré du doigt .

Fort de ce constat, le docteur .Mintom Medjo,Directeur de l'hôpital de district de deido a décider l'an dernier de soumettre les cadres de l'hôpital qu'il dirige a une formation de deux jours durant lesquels ces derniers qui sont au contact des malades devraient assimiler des techniques et des pratiques nouvelles pour certains dans le management des patients afin que l'hôpital de deido devienne un hôpital où le malade est bien traité.

Un an après il est question cette fois ci pour .le docteur Mintom de permette à ce personnel là qui avait reçu la formation l'an dernier de s'auto évaluer pour constater les changements dus certainement à la formation de l'année dernière et aussi s'améliorer encore pour tendre à la perfection.

C'est ainsi que le cabinet ''sylver consulting'' représenté par le docteur Nkeng Peh qui se charge de cette formation a fait de l'amélioration des capacités d'accueil du personnel cadre de l'hôpital de district de deido son combat personnel.

Le directeur lui même participant à ce séminaire d'auto évaluation et de mise à niveau a déclaré qu'il était nécessaire de s'auto évaluer après la formation de l'année dernière pour se rendre compte si celle ci a porté des fruits. Il reconnaît aussi quand même qu'en tant directeur de l'hôpital et participant à ces différentes sessions de formation, il y'a une nette amélioration dans le comportement de ses médecins et ceci apporte une plus value à l'hôpital qu'il dirige car cette formation amène le travailleur a détester la médiocrité.