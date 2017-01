France- Cameroun, Diaspora: L’AROMATHÉRAPIE, Fabrice MOUBEA nous l'explique (JMTV+) Encore méconnue par le grand publique, l’aromathérapie commence à montrer ses « grandes vertus thérapeutiques ». C’est ce que nous explique,dans cette vidéo, Fabrice MOUBEA, Aromatologue de formation et de métier.

#FabriceMoubea L’originaire de l’Ouest du Cameroun, qui vit en France, ambitionne même d’installer dans son pays d’origine, des officines de transformation, ceci car, selon lui, le Cameroun regorge de tout ce qu’il lui faut dans ce domaine là, et même au delà.

Fabrice lance également l’éternel appel, qu’a l’habitude de lancer la presque totalité de la diaspora camerounaise, aux autorités du Cameroun afin que celles-ci s’impliquent, un peu plus, dans le bien être de la population, en favorisant et développant les actions de ceux qui, de l’extérieur, ont le soucis d’apporter un plus au Cameroun.

PS. Fabrice Moubea est aussi le Président de l’APAC ( association pour la promotion de l’aromathérapie au Cameroun), une association loi 1901 enregistrée en préfecture de MELUN sous le numéro W772003791