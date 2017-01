Le Cameroun retrouve les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations aux dépens du Sénégal :: CAMEROON Pour la première fois depuis 2008, le Cameroun renoue avec les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations au terme de son succès aux tirs au but (5-4) sur le Sénégal (0-0 à l'issue du temps réglementaire).

#LesLionsIndomptables Victorieux à quatre reprises de cette compétition, les Camerounais avaient raté la qualification pour la CAN en 2012 et 2013, et avaient été éliminés au 1er tour en 2015. Les Lions Indomptables affronteront le vainqueur de Ghana-RD Congo.