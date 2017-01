C'était En Direct sur Camer.be Cameroun 5 vs Sénégal 4 : le Cameroun en 1/2 finale :: CAMEROON 15 ans après cette finale remportée par les Lions indomptables du Cameroun sur ceux de la Téranga du Sénégal, les deux nations vont une nouvelle fois croiser ce soir à Franceville au Gabon le fer en phase finale de Coupe d’Afrique. Pour la petite histoire, depuis l’arrivée du Belge Hugo Bross à la tète de la sélection en mars 2016, le Cameroun n’a perdu aucun match contre un pays africain. La seule défaite enregistrée fut contre la France (3-2) qui préparait son Euro 2016. Cette solidité, les Camerounais l’ont confirmée au Gabon. Sans être rayonnants, ils ont gardé leur invincibilité en partageant les points avec le Burkina (1-1) et le Gabon (0-0) et en faisant l’essentiel contre la Guinée Bissau (2-1) pour passer le premier tour. Le vainqueur de cette opposition entre Lions affrontera en demi-finale celui du quart RDC-Ghana, disputé dimanche.

#Les LionsIndomptables Programme 1/4 de finale :

Samedi 28 janvier 2017

Stade de Franceville

19h00 GMT, 20h au Cameroun: Sénégal /Cameroun

Arbitres : Janny Sikazwe (Zambie) assisté de Jerson Emiliano Dos Santos (Angolais) et d’Arsénio Chadruque Marengula (Mozambique)

Ce soir, ce sera un autre match, un duel de Lions.. dont le trophée reste une qualification pour les démi-finales de Coupe d’Afrique des Nations.