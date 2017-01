Cameroun,Prestations: Le Directeur Général d’AREA ASSURANCE récompensé :: CAMEROON La société d’assurance qui a déjà 10 années d’ancienneté au Cameroun vient de voir son long parcours et sa maitrise des prestations effectives en assurance être récompensé. Avec un chiffre d’affaires ayant dépassé 4,2 milliards de Fcfa en 2016, elle avoue d’après des chiffres fournis avoir réalisée des prestations effectives de sinistres de plus de 1 524 996 681 Fcfa ; la propulsant parmi les leaders au Cameroun et même en Afrique Centrale.

#AreaAssurance Dans ce milieu hautement concurrentiel qu’est l’assurance, c’est lors de la cérémonie de présentation des vœux par le personnel au Directeur général qui a eu lieu dans la salle des fêtes de l’Hôtel Prince de Galles à Douala, que Jacob SINDZE (Directeur Général d’AREA ASSURANCE) a accepté recevoir des mains du Collectif des Journalistes d’investigation (CJI) un Prix d’Excellence récompensant d’abord son long parcours, ensuite l’amélioration qualitatif et la performance qu’enregistre depuis son arrivée la société AREA ASSURANCE. Le Prix d’Excellence ainsi décerné à Monsieur JACOB SINDZE vient ainsi prouver qu’il existe encore au Cameroun et en Afrique des entreprises dignes de confiance.

Pour mieux comprendre l’enquête effectuée par le Collectif des Journalistes d’Investigation pour décerner ce Prix, le discours introductif avant la remise du Prix de son Président Sylvain TAH l’explique. Ainsi, le Président dira : « … lors de nos enquêtes, plusieurs automobilistes couvert à ce jour par AREA Assurance, encore qu’il n’a pas été facile d’en trouver tant le milieu est truffé d’aventuriers, nous ont avoué avoir d’abord tiqué et hésité face à une prestation présenté dans le panel large de l’entreprise à savoir la garantie individuelle des personnes transportées. Pour certains, auparavant lorsqu’un automobiliste faisait un accident de circulation, certains courtiers ou assureurs leurs signifiaient qu’ils n’avaient pas droit aux frais d’assurance couvrant les dépenses hospitalières car ayant souscrit à une police restreinte. Comment est-ce possible se demande-t-on ? N’est-ce pas de l’esbroufe ? Hors dans nos enquêtes, le maitre-mot édicté depuis plusieurs années à AREA ASSURANCE est d’abord la transparence dans les polices d’assurances souscrites. Ce qui sous-entend aucune zone d’ombre lors d’un sinistre lorsqu’il faudrait procéder au paiement… »

A ce jour, si le Collectif des Journalises d’investigation n’est que venu mettre en lumière ce travail de fourmis, il faudrait également apprécier l’entrée dans le portefeuille client de grandes sociétés exerçant au Cameroun telles que : ASECNA, GICAM, ECAM, CSPH, UDS, OLAM, TROPIK, etc…

Climat social serein

Lors de cette même soirée de présentation des vœux et contrairement à plusieurs sociétés dans lesquelles le collège des délégués du personnel ressassent un chapelet non exhaustif des efforts et des doléances encore à remplir pour rasséréner le climat au sein de l’entreprise, surprise sera de constater que le personnel d’AREA ASSURANCE n’avait pas grand-chose à reprocher à sa direction. Dans le discours d’un des délégués du personnel, seul les bénéfices du partenariat employeurs-entreprise seront évoqués entre autres : l’effectivité des remises des médailles d’honneur du travail, le bon calcul des retenues obligatoires dans les salaires, la régulière tenue de la fête de l’arbre de noël, etc.