Développement durable : Le Cameroun court après l’eau et l’électricité :: CAMEROON Les deux notions seront au cœur de la 3è édition du Forum énergie, eau et environnement les 14 et 15 février 2017 à Yaoundé.

#FacteurDintégration Il n’est de secret pour personne, qu’aujourd’hui au Cameroun, le problème majeur des populations reste l’accès à l’eau et à l’énergie électrique. Combinées, les deux entités constituent un moteur de développement durable et un facteur d’intégration. L’hydroélectricité devient à partir de ce moment, un enjeu majeur pour le développement du pays. C’est fort de cette conviction qu’en marge de l’organisation de la 6è édition de Promote (Salon international de l’entreprise et de la Pme), l’entreprise Electricity development corporation (Edc) organise les 14 et 15 février 2017, la 3è édition du Forum énergie, eau et environnement.

Avec pour thème « L’hydroélectricité, moteur de développement durable et facteur d’intégration ». En prélude à cet événement, le directeur général d’Edc et le président-directeur général de la Fondation Inter-progress qui organise Promote, ont décliné les contours de ces rendez-vous majeurs au cours d’une conférence de presse tenue le 19 janvier à Yaoundé.

Le forum, selon les organisateurs, vise essentiellement à créer des passerelles entre les acteurs institutionnels et opérationnels de l’énergie, de l’eau et de l’environnement. Dans le but de questionner les pratiques, partager les expériences sur les évolutions récentes dans le secteur et ouvrir des perspectives nouvelles dans la recherche des solutions durables pour le développement de l’Afrique. Théodore Nsangou, le directeur général d’Edc explique que « les liens entre énergie, eau et environnement façonnent les approches de développement et conditionnent la manière dont nous concevons et mettons en œuvre les projets d’infrastructures, notamment dans l’hydroélectricité.

De plus, les bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, l’Afd, la Bad, etc. qui investissent dans l’eau et l’énergie sont de plus en plus regardants sur l’impact des investissements sur l’environnement ». Notons que ce 3è Forum sur l’énergie, l’eau et l’environnement, se tient dans un contexte marqué par la mise en service du barrage de Lom Pangar et la mise en œuvre au Cameroun d’un certain nombre d’infrastructures d’approvisionnement en eau et de production d’énergie, devant permettre théoriquement de garantir durablement l’accès à l’eau et à l’électricité et booster la croissance.

Organisé en marge du salon Promote 2017, le Forum sera aussi une opportunité de partage d’informations et d’expériences autour des évolutions récentes du secteur de l’énergie, de l’eau et de l’environnement. Ce sera finalement « une tribune fédératrice pour les professionnels du secteur, un moment de valorisation des savoirs et savoir-faire, un cadre de promotion des opportunités d’investissements dans le secteur des infrastructures liées à l’énergie, à l’eau et l’environnement ».

Concrètement sur le terrain, des exposés-débats vont se tenir autour de plusieurs thématiques concernant les secteurs évoqués supra. Notamment, l’hydroélectricité comme moteur de développement durable et facteur d’intégration ; le rôle de l’hydroélectricité dans le développement régional en Afrique : retour d’expérience sur la mise en œuvre des projets intégrateurs ; les aspects environnementaux et socio-économiques des aménagements hydroélectriques ; les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique ; le montage institutionnel et financier des projets d’aménagement hydroélectriques ; le transfert de technologie et le renforcement des capacités dans le secteur de l’eau et de l’énergie.

Ce forum s’adresse aux institutions nationales, régionales et internationales en charge des questions liées à l’énergie, à l’eau et à l’environnement, aux Petites et moyennes entreprises spécialisées dans la fabrication d’équipements et la fournitures des services associés, aux grandes entreprises publiques et privées, aux associations professionnelles et aux organisations de la société civile.