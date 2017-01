   CAMEROUN :: Canal Olympia : Yaoundé attend son heure :: CAMEROON

« Je ressens une grande fierté de voir cette salle inaugurée ce jour (Ndlr : le 14 janvier 2016). Nous avons en projet deux autres salles de cinéma, dont une autre ici à Yaoundé et une à Douala. » Pour Douala c’est fait. Reste à espérer l’effectivité de la salle Canal Olympia du campus de Yaoundé I.

Autres raisons d’espérer : d’abord l’ouverture de la salle Canal Olympia à Douala le 17 janvier dernier, qui elle est déjà fonctionnelle. Et ensuite, cette promesse de Vincent Bolloré, président du Groupe éponyme, et président du Conseil de surveillance de Vivendi, faite le jour du lance- ment.

Un tour sur place dimanche dernier a encore permis à CT de constater cette inactivité de Canal Olympia à Yaoundé. On y croise un monsieur, qui se présente comme le gardien de l’édifice. S’il reconnaît que la salle n’a jamais véritablement fonctionné, il affirme qu’il y a deux semaines, « les responsables de Bolloré étaient là. Ils ont formé le personnel qui sera en service ici. Ils ont même testé les équipements. » De quoi donner de l’espoir aux cinéphiles.

Sept mois après l’euphorie de la cérémonie d’inauguration, Canal Olympia à Ngoa-Ekelle n’enregistre aucune des activités liées à ses deux missions premières. Pour justifier cette situation rencontrée par la salle de Yaoundé, Corinne Bach, présidente directrice générale de Canal Olympia et vice-présidente de Vivendi Village, évoque « des difficultés organisationnelles liées à la présence d’une salle sur un campus universitaire. »

Comme des projections de films ou des concerts organisés au sein de cette salle polyvalente, capable d’accueillir à la fois la projection cinématographique mais aussi permettre la production des spectacles, de par sa scène intérieure et sa scène extérieure. Ce concept novateur, avec une salle de cinéma de 300 places et un podium externe susceptible de recevoir plusieurs milliers de personnes, est une initiative du Groupe Bolloré.

#CanalOlympia Elle trône, majestueuse, dans le campus de l’Université de Yaoundé I, à quelques mètres du complexe sportif « Mateco ». Depuis le 14 juin 2016, date de son inauguration en présence du Premier ministre, la salle Canal Olympia a changé le visage de l’endroit. Etudiants et usagers des lieux se sont habitués à sa présence. Mais il y a bien d’autres choses avec lesquelles ils auraient aimé être plus familiers.

@ Monica NKODO,

Heureusement que la honte ne tu pas. Dans votre article vous ne vous interrogé même pas sur cette grande absurdité pour ne pas dire honte, qu'une ville comme YDE ne dispose même pas d'un lieu dédié à la culture et qu'il faille attendre Bolloré pour équiper cette ville.

Un 1er ministre se déplace pour l'inauguration d'une salle de spectacle de 300 place pour une ville qui compte plus du million d'habitants.

C'est à croire que YDE, la capitale du Cameroun n'arrive même pas à la cheville des communes françaises de 10.000 habitants qui comptent des salles de spectacles de 500 places

A quand Bolloré construira t-il aussi les hôpitaux et les écoles pour pallier aux carences de l'Etat?