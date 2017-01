CAMEROUN :: Coup d’Etat manqué du 06 Avril 1984 : Paul Biya offre 40 millions à un héros croupissant sous la misère :: CAMEROON Gabriel Ebili, technicien à la Radio Cameroun (actuelle Crtv) à l’époque des faits, avait trompé la vigilance des putschistes en limitant leur message à la seule ville de Yaoundé et environs.

#GabrielEbili Il n’a que 32 ans au moment de ces faits tragiques sur lesquels nous n’allons pas nous attarder volontiers. Après son acte héroïque le 06 Avril 1984, le jeune technicien, est obligé de quitter l’Office de radio camerounaise par peur pour sa vie. Gabriel Ebili, apprend-on, emprunte le chemin de l’exil. Seulement, son exil n’est pas comme un de ces exils préparés par ceux qui tiennent le pouvoir. Son exil, est un exil de survie, de misère, d’abandon, d’ingratitude, de mépris ou de méprise. De toute façon, des sources officielles ont confirmé à Camer.be que Gabriel Ebili par peur pour sa vie, avait longtemps erré dans les pays de la sous-région, notamment le Congo Brazzaville.

Au bout de 33 ans d’une repoussante misère, les cris et pleurs d’un Gabriel Ebili sur qui une précarité avancée a laissé des marques ainsi que sur son épouse, sont parvenus au président de la République. C’est ainsi que cette semaine, l’ancien technicien de l’Office de radio camerounaise, a reçu 40 millions FCFA pour sortir de la précarité et de l’indifférence devenues ses seules fidèles alliées depuis son acte d’ingéniosité et de bravoure du 06 Avril 1984. Un acte qu’il posa au péril de sa vie. C’est ainsi que hier samedi 27 janvier 2017, sous le présidium du sous-préfet de Lolodorf, a eu lieu au village Bibondi (Bikoka), la cérémonie de pose de la première pierre de la villa que va se construire Gabriel Ebili avec la manne présidentielle.

« Cette cérémonie vise tout simplement pour Gabriel Ebili, et pour les populations de ce village, à dire merci au président de la République pour cet acte de reconnaissance qui sort un héros de la misère », a déclaré Epenté Tazeu Adray. Lequel sous-préfet a conseillé Gabriel Ebili de ne pas tout mettre dans la villa, mais de songer à créer aussi une plantation, ouvrir une petite alimentation, faire une cuisine à sa femme, meubler la maison, l’électrifier et y faire une adduction d’eau potable.

Approché par la presse, Gabriel Ebili (qui l’y crût ?), escorté dans une Mercedes, costume trois pièces, assis à la même loge que le chef de terre de l’arrondissement de Lolodorf, de la maire et des autorités militaires, a eu de la peine à dominer son émotion. « Je dis merci au président de la République qui vient de mettre fin à ma misère », dira-t-il.

Mais ce résultat final n’est pas arrivé par la vertu du Saint-Esprit. Aidé par plusieurs journalistes qui lui ont offert les colonnes de leurs médias pendant de longues années, le combat de Gabriel Ebili, reçoit un coup de fouet avec un livre de feu Charles Ateba Eyené. Parent du héros, l’essayiste avait commis une brochure intitulée : « Gabriel Ebili, le héros oublié du 06 Avril 1984». Mais l’ « assaut final », a été mené par Jean-Claude Mah, entrepreneur social et parent lui aussi, de Gabriel Ebidi, qu’a précieusement accompagné notre consœur Floriane Payo, experte en Communication et en Stratégie.

Votre journal vous propose de vivre en images cette cérémonie de pose de la première pierre de la villa de Gabriel Ebili. La case en poto-poto, est la précaire habitation dans laquelle a jusqu’ici vécu, le petit héros technicien de la radio du Cameroun. Sur le fauteuil, assis seul, Gabriel Ebili, 65 ans aujourd’hui.