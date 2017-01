CAMEROUN :: Commerce : L'invasion des produits nigérians :: CAMEROON Des centaines de denrées importées inondent les marchés des régions septentrionales sans contrôle.

#ProducteursCamerounais C’est une boisson en vente libre dans les commerces. Elle est le dernier produit qui alimente les conversations et les peurs dans les régions septentrionales. Le mélange de vodka baigné dans de la taurine fait un malheur chez les amateurs de sensations fortes. «Bullet» est une boisson dite énergisante à 18% de taux d'alcool avoué sur la cannette. La petite boîte ornée de balle de fusil est la coqueluche de la jeunesse.

«Les conducteurs de moto taxis et les travailleurs de force la prennent avec un peu de Tramadol. On peut en voir qui après avoir bu ce cocktail ont des crises d'épilepsie. Il faut alors leur donner du cube Maggi pour les ranimer», témoigne Felix S., un habitant de Garoua. «Bullet» est avec une soixantaine de boissons importées du Nigeria, l'un des produits qui inquiètent les observateurs. «Il y a aussi des produits lactés, de l'eau, de la bière et des sodas. Le drame c'est quand on voit des marques fabriquées au Cameroun vendues à la criée à moitié prix», s'inquiète Innocent Youda, journaliste. De fait, des boissons maltées, des sodas et des bières fabriquées au Cameroun s'exhibent dans les terrasses des cafés et s'arrachent dans des cérémonies officielles.

«On a bu de la 33 export, des malta Guinness et des Coca-Cola lors de la réception du ministre de l'Economie à Lagdo en novembre dernier», ironisent des journalistes. «Mes problèmes sont en grande partie résolus», se satisfait Abdoulaye D., un père d'enfants en bas âge. «A la fin du mois, j'achète un carton de pâtes alimentaires à 6000 FCFA, un grand pot de mayonnaise à 1500 FCFA et j'ai un mois plus tranquille », dit-il. Dans les rues de Garoua, des adolescents proposent les pâtes alimentaires sus évoquées dans des brouettes.

Les 500 grammes de spaghettis ou macaroni coûtent 250 FCFA, moitié moins cher que ceux proposés par les producteurs camerounais pourtant en pleine campagne promotionnelle. Des adolescents encore, proposent du savon en poudre. 125 à 150 FCFA le sachet de 200g quand les fabricants camerounais ont des offres à 50 FCFA les 50 g. Il est périlleux de produire des oranges et des carottes tant celles qui proviennent du Nigeria sont moins cher. Avec le sac de ciment de 50 kg vendu à 2300 FCFA à Touroua, une localité camerounaise de la frontière, les rêves de construction se solidifient.

«J'ai déjà stocké quatre sacs de ciment en trois semaines. Je les paye 4000 FCFA pour une livraison à domicile. Je dirais même que le gars de la moto qui me livre les dépose dans ma chambre», se gausse Abdoulaye D. Le dit sac de ciment coûte entre 6300 et 6500 FCFA. En fonction de la qualité. Celle du ciment importé du Nigeria est de loin supérieure, jure Mahounde B., technicien du génie civil. «Nous faisons plus de mortier avec ce ciment-là. D'autres produits sont les huiles végétales, du sucre, des confiseries et des étoffes… «J’ai acheté six yards d'un Bazin de bonne qualité à 2000 FCFA», dit Sanda de Pitoa.

L’essence en pole-position

Cependant, le produit au sommet des hits de consommation à côté des produits médicamenteux, non traçables, reste l'essence. «Il y en a tellement à Garoua que des commerçants nigérians viennent s'y approvisionner pour aller la revendre chez eux», informe Yaya, un vendeur d'essence de Pitoa. En effet, l'essence se vend moins cher dans certains Etats du Nigeria que dans d'autres où les autorités ont imposé une restriction de sa circulation pour couper Boko Haram de son approvisionnement en cette denrée.

Du coup, des centaines de Toyota Starlet, spécialement aménagées pour ce trafic, traversent la frontière chaque jour pour en apporter. Tant que les autorités peuvent prélever les 10% de droit de douanes par litre d'essence, il n'y a aucun frein. «Les autorités ont demandé de laisser faire, il y a une tolérance administrative pour préserver la paix sociale. Tant que des milliers de jeunes gens y trouvent une activité lucrative, s'occupent à longueur de journée et le soir venu ne songent qu'à se reposer et ne versent pas dans des actes de délinquance, c'est tout bénéfice», déclare un responsable de la direction générale des Douanes.

Devant cette saturation de l'espace commercial, des producteurs camerounais veulent réagir. A travers le Groupement interpatronnal du Cameroun (Gicam), ils ont demandé à la direction générale des douanes de resserrer sa surveillance des frontières. Une opération a été montée. Halte au commerce illégal (Halcomi) est née en août 2016. Malgré son âpre déploiement, elle n'a pu atteindre tous ses objectifs. " Il faut que l'État et les producteurs fassent plus que la surveillance douanière.

Il faut que l'État consente à diminuer des taxes sur certains produits. Il faut, par exemple, près de 500 FCFA pour transporter un litre d'essence de la côte pour Garoua quand à une trentaine de km il coûte moins de la moitié de ce coût de transport. Il faut pour les producteurs qu'ils revoient le conditionnement de leurs produits. Il ne suffit pas de produire des articles de bonne facture, encore faut-il les rendre accessibles aux clients. Or, on observe que les gens achètent du sucre par exemple au détail. Pourquoi ne pas vulgariser les kits qu'on trouve dans les hôtels ? », expose Dewa, chef du secteur des douanes du Nord à la retraite.