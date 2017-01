   CAMEROUN :: Second pont sur le Wouri : Le gros uvre presque bouclé :: CAMEROON

CAMEROUN :: Second pont sur le Wouri : Le gros œuvre presque bouclé :: CAMEROON Une étape décisive de la construction du second pont sur le fleuve Wouri a été franchie depuis le 12 janvier dernier à Douala. L’entreprise Sogea Satom qui réalise les travaux de construction vient en effet de procéder au clavage final, c’est- à-dire la jonction des deux parties de l’ouvrage côté Deïdo et côté Bonabéri.

#DanielAbounaZoa Une étape qui marque l’achèvement complet de la construction du gros œuvre de ce viaduc. Pour marquer d’une pierre blanche cet événement et encourager l’entreprise ainsi que la mission de contrôle dans cette phase décisive de la réalisation des travaux de construction du second pont sur le Wouri, le directeur général des travaux d’infrastructure du ministère des Travaux publics (MINTP), Guy Daniel Abouna Zoa, accompagné de plusieurs autorités administratives de la région du Littoral était sur le terrain à Douala.