CAMEROUN :: Ministère des Arts et de la Culture : Les délégués départementaux s’approprient la politique publique en la matière :: CAMEROON C’est l’objet d’un atelier ouvert à cet effet hier 26 janvier 2017 à Yaoundé sous la direction de Moktar Ousmane Mey le secrétaire général (Sg) de ce service, lequel a demandé à ses collaborateurs de faire preuve d’ingéniosité, mais à la lumière des textes, lois et règlements.

#MoktarOusmaneMey Les tout premiers (les pionniers) délégués départementaux du ministère des Arts et de la Culture (Minac) récemment nommés, suivent depuis hier au musée national à Yaoundé, un atelier d’imprégnation sur la politique officielle du Cameroun dans le domaine des arts et de la culture. Pour Moktar Ousmane Mey qui préside les travaux qui s’achèvent ce vendredi 27 janvier par la présentation des vœux au ministre des Arts et de la Culture à 15 heures, il est question de permettre à ces responsables nouvellement nommés, de ne pas travailler ex-nihilo.

« Tout en vous félicitant, le Minac vous donne les outils qui devraient vous aider à travailler en conformité avec la politique culturelle officielle du Cameroun. On ne travaille pas dans l’administration avec ses pieds, sa tête et ses jambes, ni avec sa propre culture politique ou religieuse. On travaille plutôt en suivant les lois, les textes et règlements en vigueur au Minac », a martelé le Sg du Minac dans son allocution d’ouverture de l’atelier.

Selon Moktar Ousmane Mey, l’atelier a aussi pour but, d’initier lesaux procédures budgétaires, leur faire comprendre l’important rôle que doivent jouer les services déconcentrés. « Vous n’êtes pas des représentants du ministre. C’est le préfet qui est votre chef. Représentant le pouvoir central, vous devez donc travailler en accord avec lui. A l’intérieur du Minac, vous avez une hiérarchie centrale : les délégués régionaux », a-t-il, précisé, avant de souligner la plus-value qu’apportera le Comité national de promotion du bilinguisme récemment crée par le chef de l’Etat, à la culture camerounaise et au vivre ensemble.

Dans la séquence interactive qui a été précédée d’un exposé sur l’organigramme et les attributions du ministère des Arts et de la Culture, le délégué départemental de la Lékié a émis le souhait de voir le Minac créer des centres de formation pour jeunes afin que se perpétue la fabrication de ces vecteurs de cultures camerounaises que sont les balafons, les tam-tams et autres. « Notre culture est menacée : trop peu de personnes de nos jours savent fabriquer ces instruments », s’en est-il vivement inquiété.

L’atelier d’imprégnation des responsables du Minac nouvellement nommés, prend fin ce vendredi 27 janvier avec la présentation de vœux de l’An 2017 à Narcisse Mouelle Kombi le ministre de céans.