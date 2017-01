CAMEROUN :: Circulation routière : Un arbre tombé bloque l’axe Yaoundé – Douala pendant près d’une heure :: CAMEROON La scène a eu lieu ce vendredi 27 janvier 2017 à 09 heures. Heureusement, avons-nous appris, aucune voiture ni piéton à proximité lorsque l’arbre vert a coupé les capitales politique et économique en deux.

#LarbreVert Les longues files de voitures ont dû prendre leur mal en patience ce vendredi, sur la route Yaoundé – Douala. D’après des témoignages recueillis par l’équipe de reportage de Camer.be qui s’est très rapidement déportée sur les lieux, l’arbre vert, a craqué exactement à 09 heures 30 minutes, au niveau du village Tikong, arrondissement de Mbankomo (département de la Mefou et Akono, région du Centre), à 44 km de Yaoundé.

Ayant cherché une tronçonneuse en vain, les habitants du village, secourus par plusieurs automobilistes, dont quelques militaires, armés de machettes, ont dû cravacher très dur pour dépiécer l’arbre afin de le débarrasser de la chaussée. Une héroïque opération qui leur a pris près d’une heure d’horloge. Une heure durant laquelle de part et d’autre, se sont formées de kilométriques files de voitures.

C’est juste si un incident a été évité vers la fin de la tâche. Se disant très pressé, un colonel de l’armée, a voulu passer en force, alors que les héros du jour, s’affairaient encore aux dernières finitions des travaux. « Si c’est comme cela, nous remettons alors tout en route, et on voit comment vous allez passer », grommèle l’un des « ouvriers ». Et de se confier à votre reporter :

« Vous voyez comment se comportent les grands de notre pays !? L’arbre tombe, il ne nous félicite même pas de l’avoir dépiécé à la machette, mais nous menace plutôt de passer en force ». La tension est toutefois très vite retombée, avec le concours du reporter de Camer.be, ainsi que d’un militaire de rang qui aux côtés d’autres personnes, a travaillé très dur pour que la voie soit dégagée.