Cameroun : «Docta», l’application camerounaise qui met en relation patients et médecins :: CAMEROON DOCTA est la première application mobile de mise en relation entre patients et médecins au Cameroun, accessible via un téléphone mobile, qui permet à un utilisateur (au Cameroun ou a l'étranger) de trouver un médecin gratuitement, 24h sur 24 en fonction de sa spécialité, sa localisation.

#L'applicationDocta Avec cette application, une prise de rendez-vous à l'immédiat est aussi possible (dans le cadre d'un cas d'urgence) ou plus tard(dans le cadre d'une consultation médicale).

Docta permet à chaque utilisateur de bénéficier d'un niveau d'information détaillé et facilement accessible (spécialité, tarif de consultation, distance, expérience, inscription à l'ordre des médécin, lieu de travail ...) afin de pouvoir s'orienter facilement dans le système, en choisissant sur la base de données fiables et transparentes son médécin et/ou son hôpital.

Docta propose également au médecins membres, un service complet de gestion des rendez-vous, une forte réduction des Rendez-vous non honorés grâce aux système de SMS/Email de rappel de rendez-vous, de faire connaître les spécificités de leur activité auprès des patients et futurs patients sur Internet et la possibilité de rejoindre la plus grande communauté des médecins qui favorise la collaboration, le partage d’expériences, de connaissances, de compétences et les échanges notamment échanges sur différents cas cliniques »entre médecins Camerounais du monde.

Retrouvez et téléchargez DOCTA de son smartphone ou de sa tablette en allant sur play store et chercher l'application docta ou en cliquant sur le lien suivant :

https://play.google.com/store/ apps/details?id=com.doctorpatient

Selon son concepteur Elie Teumawe «La première version bêta a été lancée le 28 octobre 2016. Je me suis personnellement rendu au Cameroun pour accompagner les médecins pilotes, afin de tester l’outil. Une deuxième version bêta est sortie le 23 novembre 2016. Mais, l’application fonctionne dans sa version complète depuis le 25 décembre 2016, pour la prise effective de rendez-vous.»

Faudra t-il le souligner, l'application Docta permet aussi au médecins camerounais de l'étranger, d'être en relation avec des confrères du pays et d'autres confrères camerounais d'ailleurs. Une manière de de s’imprégner de l'activité médicale au Cameroun.

L'application permet également aux medecins de gérer leurs différents rendez-vous. Ainsi, un sms est envoyé 48h avant la date des rendez-vous aussi bien au medecins et au patient pour des précisions sur la date et l'heure des rendez-vous.

Alors, chers médécins camerounais, inscrivez dès à présent dans les modules de cette application afin de proposer vos services aux différents patients

Contact du promoteur de l'application DOCTA: teumawe@gmail.com