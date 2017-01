Cameroun,Création des Régions. Le gouvernement parle des préalables :: CAMEROON Le ministre de l’Administration territoriale évoque les diverses implications de cette mutation qui participe du processus de décentralisation.

#RénéEmmanuelSadi La mise en place des Régions constitue une étape majeure dans le processus de décentralisation selon le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Réné Emmanuel Sadi. Lors de son allocution à l’occasion de la cérémonie de présentation des vœux au titre de l’année 2017, le patron du Minatd a vite fait de rappeler que la mise en place effective relève de la très haute décision de qui de droit.

Mais pour arriver à cette mutation, Emmanuel Réné Sadi évoque la nécessité de maitriser toutes les implications. Il souligne les préalables au plan juridique et les conditions minimales relatives aux ressources humaines, financières et logistiques de ces nouvelles collectivités territoriales que sont les régions. Selon la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972, le titre dix sur Les collectivités territoriales décentralisées informe à son articles 56 que l’Etat transfère aux régions, dans les conditions fixées par la loi, des compétences dans les matières nécessaires à leur développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif. La loi détermine : le partage des compétences entre l’Etat et les Régions dans les matières ainsi transférées ; les ressources des régions ; le domaine et le patrimoine particulier de la Région. L’article 57 de cette constitution détermine les organes de la région qui sont : le Conseil régional et le président du Conseil régional. Ces organes agissent dans le cadre des compétences transférées aux régions par l’Etat

En rappel, l’une des revendications des régions anglophones que sont le Sud-ouest et le Nord-ouest appelle la mise en place des régions pour parfaire la décentralisation. Le Minatd avoue d’ailleurs que cela suscite des attentes nombreuses et légitimes dont il faut, sans aucun doute, tenir le plus grand compte dans les différentes politiques publiques.

Mais il ne manque pas au cours de cette présentation des vœux vendredi dernier de rappeler que le Minatd à pour devoir et sur très haute instruction du chef de l’Etat de maintenir l’ordre public dans les régions anglophones, de faire preuve de la plus grande fermeté dans la défense des institutions, notamment face aux revendications qui tendent à mettre en question « les fondements de notre pacte républicain et de notre contrat social » dixit Emmanuel Réné Emmanuel Sadi.