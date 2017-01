CAMEROUN :: Cybercriminalité : Le site internet du Minesup piraté :: CAMEROON Un groupe de pirates informatiques a lancé un ultimatum au gouvernement.

#LeCcf La journée du mercredi 25 janvier a été agitée dans les espaces digitaux camerounais. Un groupe baptisé Cameroon cyber force (Ccf) a revendiqué le piratage du site Internet du ministère de l’Enseignement supérieur. Ce dernier est indisponible depuis cette date. Le Ccf a temporairement posté un message écrit en anglais qui a été retiré par la suite.

Les « hackeurs » (pirates informatiques) disent être originaires des régions anglophones et ne peuvent plus rester insensibles face aux mauvais traitements infligés par les pouvoirs publics à l’encontre de leurs frères du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Ils affirment que les dirigeants sont corrompus et ne respectent pas la constitution. Les pirates du web arguent qu’ils ne seront plus passifs devant les violences physiques et psychologiques misent en branle par les forces de sécurité.

En conséquence, le Ccf a soumis certaines conditions au président de la République et au Premier ministre. Elles sont : le rétablissement de la connexion Internet dans l’ancien Cameroun occidental, la libération des leaders du Consortium de la société civile anglophone et des personnes arrêtées durant les manifestations, la démilitarisation des régions frondeuses, le retour au fédéralisme et la démission des ministres Fame Ndongo et Atanga Nji.

Si leur ultimatum n’est pas exécuté, le Ccf promet, dans son message, de s’en prendre prochainement aux portails numériques de la présidence de la République ainsi qu’à celui des services de Philemon Yang. Le nébuleux groupe a pour slogan «We will resist you » soit en traduction littérale française « nous allons vous résister ». L’identité des auteurs de la cyber-attaque n’est pas connue pour l’heure mais, ils ont reçu le soutien de Mark Bareta. L’activiste, l’un des nouveaux leaders du Consortium vivant à l’étranger, s’est félicité de cette action via son compte Facebook.

Il assure que le mouvement va continuer jusqu’à ce que le gouvernement cède. Bareta a même lancé une campagne de boycott de la fête de la jeunesse dans le « SouthernCameroon. »