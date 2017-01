   CAMEROUN :: Sécession : Un haut magistrat interpellé à Buea :: CAMEROON

Il est convoqué au tribunal militaire lundi. Sokem Ngale Mborh est la deuxième prise dans les milieux de la magistrature, après l’interpellation et la mise aux arrêts de l’avocat général à la Cour suprême, Ayah Paul Abine. Après les arrestations de ces deux hauts magistrats, et l’incarcération des leaders du Consortium des organisations de la société civile anglophone dissout, des sources annoncent la prise prochaine dans les milieux parlementaires. L’on parle de la levée imminente de l’immunité parlementaire de deux ou trois députés dont l’identité reste inconnue.

Il aurait été escorté par des éléments appartenant aux groupements mobiles d’intervention du Littoral et du Sud-Ouest. Ce que l’on sait, c’est que le magistrat originaire du département du Lebialem, est arrivé à Yaoundé tard dans la nuit de mardi, peu après 23 heures. Mercredi matin, le magistrat a obtenu une mise en liberté provisoire et ordre lui a été donné de se représenter aux autorités judiciaires « à la gendarmerie » jeudi dès la première heure.

Difficile à dire. Hier soir, Le Jour a appris que le magistrat est soupçonné d’avoir émis ou transféré des messages séditieux. Pour l’instant, des témoignages de responsables de la sécurité indiquent que le haut magistrat a été arrêté après délivrance d’un mandat légal « signé par les autorités compétentes », par des éléments combinés de la police et de la gendarmerie qui l’avaient préalablement cerné. Sokem Ngale Mborh a été interpellé et conduit dans les services locaux de la police, puis conduit à Douala d’où une autre équipe l’a conduit à Yaoundé.

#SokemNgaleMborh Sokem Ngale Mborh (Matricule 520565-P), l’un des adjoints du Procureur général près la Cour d?appel du Sud-Ouest à Buea est aux arrêts depuis mardi 24 janvier 2017. La nouvelle de son incarcération a été confirmée hier par diverses sources officielles à Buea et à Yaoundé où il a été gardé à vue. Le Jour a appris que « Sokem Ngale a été interpellé par des éléments de la police entre Buea et Kumba mardi matin et conduit vers une destination inconnue ».

China (Shanghai) China (Shanghai) 123456

why is the government doing all this?