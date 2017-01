SERGE ESPOIR MATOMBA, LE NOUVEAU REVOLUTIONNAIRE DE LA DEMOCRATIE ET DU RESPECT DES DROITS DE L’HOMME AU CAMEROUN :: CAMEROON Nous l’avons découvert sur SIKKA TV lors d’un débat télé sur les sujets relatif au fonctionnement politique de son pays le Cameroun. Ce jeune politicien a automatiquement suscité notre plus grande curiosité de par son audace et surtout l’impartialité avec laquelle il donne ses avis sur les différents cas sociopolitiques du Cameroun sous Paul BIYA. Aucun sujet ne semble lui être indiffèrent. Développement, économie en passant par le modèle de gouvernance qu’il estime totalement improductif pour un pays dont les richesses promettaient un radieux essor économique.

#SergeEspoirMATOMBA Le cas de l’avenir des sociétés d’Etat tel que CAMAIRCO cité en exemple, la question de la corruption sans cesse grandissante et la vague des arrestations en conclusion à l’opération épervier lancé récemment par BIYA pour freiner les détournements de fonds publics. Il est clair que le Cameroun fait parti de ces pays africains à devoir repenser toutes leurs stratégies de gouvernance et de gestion.

2016 nous a apporté en Afrique et dans le monde des changements radicaux que nous pouvons traités de surprises politiques pour l’émergence. Plusieurs pays comme le Gabon, la Côte d’Ivoire, le Rwanda, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Ghana, le Benin et la Gambie ont amorcé leur processus de développement à travers un changement démocratique, un changement du modèle de gouvernance avec de nouvelles charges inscrites aux projets de société.

Le point commun que nous découvrons à tous ces nouveaux hommes politiques, c’est l’audace et la pertinence de leurs projets basés sur de profondes analyses diagnostiques de l’état économico social de leurs pays. Chacun de ces leaders a suivi sinon vécu les méandres même d’un climat politique secondaire et très peu prometteur.

Pour Patrice Talon ; « L’homme ne peut s’épanouir et se développer sans liberté, la liberté ne peut exister sans la démocratie et la démocratie ne peut prospérer sans la compétition politique ». D’où nous parlerons de soutien à la démocratie et à l’alternance.

Paul Kagamé est l’une de nos figures les plus emblématiques. Réfugié depuis ses deux ans en Ouganda, il s’inscrit assez tôt, à l’âge de 22 ans déjà dans les lignes politiques du Rwanda en construisant une culture politico-révolutionnaire, rassemblant les grandes figures révolutionnaires d’Amérique latine et chinoises. Kagamé deviendra l’homme fort du Rwanda détruit par le génocide et totalement à reconstruire. Partir de rien pour tout reconstruire. Kagamé a relevé le défi en se basant sur les ressources de son pays, le respect des droits de l’homme, la lutte contre l’idéologie et l’ethnisme. Aujourd’hui le Rwanda est un modèle de développement pour tous les autres pays d’Afrique. Son respect de la démocratie et de l’alternance l’amène à renoncer à un nouveau mandat.

Le Ghana est depuis toujours l’exemple même de l’alternance, de la démocratie et du respect des droits de l’homme. La Gambie tout récemment positionnée sur cette liste offre un nouvel espoir après la sortie ovationnée de Yaya Jammeh après 22 ans de gouvernance. Plusieurs pays africains se préparent à cette nouvelle ère du changement et de la démocratie. De nouveaux candidats s’inscrivent sur la liste des politiciens hargneux et assoiffés de changement. Mais pour confirmer le changement, faut-il déjà prendre connaissance du projet de société de ces derniers.

Revenons au Cameroun. Plus de 250 partis politiques. Point de démocratie. Nous vivons avec ce pays une vague d’arrestations conformes aux exigences du pouvoir en place. Les troubles sociopolitiques s’accentuent, foulant au pied tout optimisme quant à la paix future de ce pays. Le gouvernement actuel égraine avec aisance ces plus de 33 ans de règne. Le pays traverse une de ses pires crises avec les tensions et revendications dans la zone anglophone. Le pays se retrouve divisé en deux. Les leaders d’opposition préfèrent garder leur silence et pour cause. La majorité n’est de l’opposition que sur papier. Bon nombre de parti sont fictifs ou alliés au pouvoir en place dont le parti n’est autre que le RDPC. Les débats politiques médiatisés sont creux et sans vie. Les vérités ne sont jamais dites. La bête est caressée dans le sens du poil. Nos sondages auprès des camerounais nous prouvent à aisance la démission de tout un peuple longtemps brimé, dont les droits sont bafoués.

Mais il y a bel et bien une lueur. Nous avons commencé à suivre les mouvements de ce jeune et audacieux leader politique Serge Espoir MATOMBA. Du haut de ses 37 ans, il reste le seul à tenir tête au RDPC, parti au pouvoir sans langue de bois au cours des débats politiques. Malgré que la majorité des médias tels que la CRTV, chaîne nationale, Canal2 International, Equinoxe TV, 2STV, s’offrent des heures d’éloges en faveurs de Paul BIYA et bloquent l’accès à l’opinion publique aux opposants, Serge Espoir MATOMBA développe sa communication d’une toute autre manière. Il profite de ses invitations à participer aux débats pour taper du poing sur la table et crier haut et fort la grande injustice qui plane sur son pays le Cameroun. Il fait une analyse approfondie des différentes situations de son pays et expose les tenants et aboutissants. La corruption sans cesse grandissante a plombé tous les secteurs d’activité de ce pays pourtant doté d’une immense richesse. « Les camerounais souffrent et se laissent mener sans réagir ». Le pouvoir en place travaille d’arrache-pied à ternir l’image de ces quelques leaders d’opinion capables d’éveiller les âmes et enfin démontrer les supercheries. Sans compter la dictature, le pays souffre des stigmates même d’une division socioéconomique qui n’aurait jamais dû voir le jour. Ce climat d’insécurité semble pourtant avantager le gouvernement qui ne ménage aucun effort pour ramener un climat social paisible et donner aux revendiqueurs ce qui leur revient de droit.. Le Cameroun anglophone se retrouve livré à son état d’abandon et réclame indépendance et liberté. Ce qui ne peut être la solution d’un pays dont les richesses sont communes.

Nous avions suivi un des débats politiques de Serge Espoir MATOMBA au cours duquel il affirmait subir intimidation et menaces. Mais cela ne l’empêche pas de rebondir sur les maux dont souffrent le Cameroun et ses fils.

Opérateur économique depuis le jeune âge, Serge Espoir MATOMBA a choisi de contribuer au développement de son pays en implantant des entreprises de part et d’autre, en créant des emplois, et en lançant des actions sociales sur tout le territoire notamment dans les villages difficiles d’accès. Il a instauré l’électrification de ces zones perdues, et travaille sur des projets porteurs d’intérêt social bénéfiques pour les populations.

Il nous a été donné de lire son projet de société. Comme ses ainés il est ambitieux et déterminé. C’est un gros risque que de reprendre la main quelque part où tout semble être à refaire. Mais il y croit. Pour un pays comme le Cameroun, la Santé, l’Education, la Bonne gouvernance, les TICS, les Infrastructures, la Protection sociale, l’essor de l’agriculture la pêche l’élevage, les logements sociaux, la sécurité intérieure, le climat social, bref… tous les domaines ont subi une analyse minutieuse faite par l’équipe technique du candidat potentiel du parti PURS Peuple Uni pour la Rénovation Sociale dans lequel il officie en tant que Premier Secrétaire. Conseiller municipal, il observe de plus près le fonctionnement du gouvernement actuel.

La voix des sans voix, le défenseur des innocents.

Si vous suivez sa page Facebook, twitter qui un grand nombre de followers, vous verrez que Serge Espoir MATOMBA n’hésite pas à prendre position catégoriquement lorsqu’une fois les droits des camerounais sont bafoués.

Aujourd’hui Serge Espoir MATOMBA reste aux yeux de la jeunesse camerounaise le modèle, l’espoir, l’èsperance.

Nous sommes intrigués par le parcours politique de ce jeune leader. Certainement le plus jeune de toute l’Afrique de l’Ouest.

Avenir prometteur, il reste à nos yeux le seul profil dont le déterminisme s’aligne sur celui de ses ainés des autresqui viennent d’embrasser leur développement.

En somme nous sommes en face des différentes réincarnations de nos grands révolutionnaires noires partis trop tôt. Sankara, Lumumba, Mandela… L’histoire se réécrit-elle ?

Nous souhaitons une bonne chance au candidat.