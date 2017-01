CAMEROUN :: Affaire Mendo Ze : Les co-accusés débattent :: CAMEROON Dans le contre interrogatoire d’hier au TCS, le principal accusé répondait aux questions de son coaccusé, Marie Christine Nguele Ndongo epse Mekoulou Atangana.

#Le Pr. Gervais Débats animés hier au Tribunal criminel spécial (TCS) dans l’affaire ministère public, ministère des Finances contre le Pr. Gervais Mendo Ze, ancien directeur général de la Cameroon Radio Television (CRTV) et autres co-accusés. Pour l’ouverture de la cross-examination (contre-interrogatoire), le Pr. Gervais Mendo Ze, principal accusé, était face à ses co-accusés.

La première devant la barre : Marie Christine Nguele Ndongo épse Mekoulou Atangana, journaliste, par ailleurs, billeteur, accusée du payement injustifié de la prime de rendement de la Redevance audiovisuelle en 2004 pour un montant qui s’élève à 251,675 millions de F. Au cours de cette audience, Marie Christine Nguele Ndongo épse Mekoulou Atangana dans ses questions s’est entre autres intéressée à la périodicité des signatures par son ancien patron, des états et décisions liés à ce type de payement, sur le mode de payement des avantages du Pr. Gervais Mendo Ze liés à son poste, ses frais de missions au Cameroun et à l’étranger, de représentation, le carburant, le fonctionnement de la direction générale et le bilan financier de l’exercice 2004.

Dans sa réplique, le principal accusé a indiqué que la signature du payement des états et autres décisions concernant le personnel de la CRTV et le ministère de Finances était annuelle et qu’au titre de l’année 2004, il n’a pas bénéficié de cette prime. « Je n’étais pas personnel en tant que tel mais j’étais directeur général de la CRTV », a rappelé le Pr. Gervais Mendo Ze.

Pour ce qui est des avantages, l’ex-DG de la CRTV a indiqué qu’il a joui des avantages prévus dans les textes et règlements en vigueur. En ce qui concerne le fonctionnement de la structure, il a relevé qu’elle répondait à une structuration bien précise. « Il y avait un DAF à la CRTV qui était chargé de tous ces problèmes. La direction générale comme la plupart des autres directions était confiée au régisseur en la personne de Patricia Enam », a-t-il expliqué.

Concernant d’autres primes, le Pr. Gervais Mendo Ze n’a pas voulu s’attarder. Concernant le deuxième co-accusé, Jean Paul Amang Bitegni, l’avocat général, André Tchoussi a évoqué la possibilité d’un conflit d’intérêts. Etant donné que les deux accusés ont un même avocat, Me Angoni. « Nous estimons que cette collision est de nature à obstruer l’éclatement de la vérité », a-t-il insisté.

« Le tribunal invite Me Angoni à choisir entre ses deux clients », a tranché le président Yap Abdou. Suite à cette polémique, le président a jugé utile de suspendre l’audience. Elle sera reprise le 21 février pour permettre à l’accusé Jean Paul Amang Bitégni de constituer à nouveau sa défense.