Auguste Siedjou, coach Nzuimanto Basketball « Nos ambitions, gagner le championnat et la Coupe du Cameroun en 2017 » :: CAMEROON Auguste Siedjou, coach Nzuimanto Basketball, qui vient de boucler un stage d’entrainement Fiba niveau 1, avec le sénégalais ado seydou instructeur Fiba, a accordé une interview sans faux-fuyant à Camer.be. Il parle des bons et mauvais points après les championnats zone 4 au Congo et d’Afrique en Egypte, où le fauve du Ndé a représenté le Cameroun. Pour le technicien du ballon orange, le club est d’ores et déjà tourné vers les prochaines aventures.

#ChampionnatD'AfriqueCentrale Coach vous venez de boucler deux expéditions au niveau sous régional et continental. Qu'est ce qui a marché au Congo et qui n’a pas marché en Egypte?

Au Congo, il faut noter que les clubs qui participaient à la compétition étaient tous amateurs, comparés à ceux qui rivalisaient d’adresse en Égypte. Le style de jeu était très différent également face à des équipes moins physiques mais plus adroites et davantage collectives. En plus nous avons souffert du fait de notre petite taille, jouant face à des équipes de grand gabarit. Fort de la mauvaise organisation du championnat d'Afrique centrale, nous n'avons pas eu de temps entre la qualification et le début du championnat en Égypte pour suffisamment nous préparer.

L'on parle du faux pas de l’Egypte dû aux raisons extra-sportives. Confirmez-vous cette assertion?

Non je ne pense pas que nos mauvais résultats aient un rapport avec des raisons extra sportives. Certes au sein d'un groupe, il y a toujours des soucis internes. Mais il n'y a rien eu qui ait entaché le groupe à produire le meilleur de sa performance. Tout le staff et les joueurs sont d’ailleurs témoins des moyens et ressources mis par Eric Niat, promoteur de l’académie de Basketball de Bangangté. Tout ce qui nous reste à faire c’est de travailler dur, remporter d’autres lauriers, une manière pour nous de l’encourager.

Sur le plan national, vous étiez champion et finaliste de la coupe du Cameroun, quelle analyse faites-vous de cette performance en dent de scie?

Je ne dirais pas d’une performance en dent de scie comme vous le dites, car le plus difficile à été de dominer et de gagner le championnat. La défaite concédée à la finale de la coupe du Cameroun est liée au fait que l'équipe de Beac est devenue meilleure sur la fin de saison car avant que ne soit fixée la date de la finale, elle était déjà en stage de préparation du championnat d'Afrique centrale. Contrairement à nous qui attendions cette date avant de commencer notre préparation.

Est ce que vous pouvez dévoiler les ambitions de Nzuimanto au cours de cette nouvelle saison ?

Pour la, les ambitions de Nzui-manto sont de gagner le championnat et la Coupe du Cameroun. Obtenir de fait sa qualification pour le championnat d'Afrique, gagner le championnat d'Afrique centrale. Pour au final se hisser au sommet du basket-ball africain.

Dans quel état d'esprit comptez-vous l'entamer ?

Nous allons entamer la nouvelle saison avec beaucoup plus de détermination et de concentration. Dès l'entame de la compétition, il faut qu'on soit focalisé sur nos objectifs à court moyen et long terme. Pour cela, nous avons fait des réajustements qui nous permettrons à coup sûr de réaliser nos objectifs.