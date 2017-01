FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: UN GROUPUSCULE DE PERSONNE MAL INTENTIONNÉE FAIT MAIN BASSE SUR LES ÉVÉNEMENTS PARISIENS Il y'a un groupe de personnes à Paris qui ont décidé de saboter tout ceux qui leur résistent. En principe ce sont des gars que vous côtoyez tous les jours, ils ont l'air inoffensif mais en général, ils ont pour mission de saboter et de tuer tous les événements dont ils ne sont pas impliqués. Leur méthode est très simple, en fait ils se servent des filles comme d'habitude, et leur force est dû au fait que ce sont eux qui contrôlent toutes les filles.

#FemmesChefD'entreprise Ils ont une méthode très efficace, dans toutes les tontines de la place, ils gèrent la présidente, la trésorière bref celles qui ont les postes clés. Ils ont la main mise sur la plupart des femmes chef d'entreprise, entrepreneur, bref toutes ces femmes qui se battent et essaient de s'en sortir. Ils contrôlent le cerveau des femmes , oui on les appelles les mentalistes. Ils sont très bien organisés sur la chose et très bien informé , ils savent y faire, ce sont de vrais professionnels. Oui voilà comment l'influence sur les femmes se mets en place.

Ils ont très bien compris qu'ils ne peuvent pas réussir sans les femmes , alors ils se servent des filles à leur insu pour faire leurs sales coups. Je vais m'adresser une fois de plus aux filles, ils ne viennent pas vers vous par hasard, tout est planifié à l'avance . Ce n'est pas un hasard si les gars détiennent les vidéos sur les filles. C'est un moyen de pression. Ouvrez grand vos yeux et réveillez vous , arrêtez de jouer les mauvais rôles .

Arrêtez de leur servir de pigeons. Ces gars se servent de vous juste pour régler leurs comptes. Ils n'ont aucune considération pour vous, ils n'ont aucun respect pour vous. Ce n'est pas moi qui vais vous apprendre que ces gars là, ont un traitement à deux vitesses. Observez bien ils ne traitent pas leurs sœurs de la même manière qu'ils vous traitent . Ils vous exploitent juste pour leurs causes. Ils ne vous traitent pas au même titre qu'ils traitent leurs sœurs, ils ont beaucoup de respect et de considération pour leurs sœurs, ils traitent leurs sœurs avec amour et respect. Ils traitent leurs sœurs avec beaucoup d'égards, ils traitent leurs sœurs d'égal à égal.

Ils mettent leurs sœurs en avant, ils mettent leurs sœurs dans la lumière pourtant elles n'ont rien de supérieur, elles n'ont rien de spéciale tout au contraire. c'est une marque de respect. Observez par vous même, vous verrez .

Ils se servent de vous pour leurs sales besognes, ils vous méprise, ils vous rabaisse , ils vous critique, ils vous expose et c'est de l'humiliation et un grand manque de respect ça ne ressemble pas à de l'amour. Il est temps d'ouvrir les yeux. Traitez avec des gens qui vous respecte, des gens qui vous protège, des gens qui ont de la considération pour vous. Ce n'est pas parce-que vous partagez le même lit que l'intention de la personne est bonne. Une personne qui vous aime vous protège, elle ne se sert pas de vous. Elle ne vous mets pas en danger, elle ne vous expose pas , elle ne se marche pas derrière vous, elle marche devant vous pour vous protéger. Soyez prudente dans la vie surtout ici à Paris.