CAMEROUN :: Forces de défense : Le BIR recrute à l’Extrême-Nord :: CAMEROON 4800 candidats frappent à la porte de ce corps d’élite. Venus de six départements, ils ont été évalués la semaine dernière à Maroua.

#CandidatsDéclarésAptes 18 janvier 2017, quartier Salak à Maroua , nous sommes au camp du Bataillon d’intervention rapide (BIR). Très tôt le matin, plus de 4800 jeunes, âgés entre 18 et 23 ans prennent d’assaut ce lieu que les civils fréquentent rès peu. Venus des six départements de la région de l’Extrême-Nord, ils postulent au concours national de recrutement de 1800 commandos lancé par le BIR.

Visiblement, tous sont galvanisés, gonflés à bloc pour affronter les différentes épreuves de sélection. Pour l’un des candidats, A. Djorwé, c’est un moment attendu depuis longtemps. « C’est une passion qui m’habite depuis ma tendre enfance. Je veux être un défenseur de ma nation. J’ai une forte envie d’intégrer les forces de défense, c’est pourquoi j’ai particulièrement choisi le BIR », affirme avec engagement le candidat.

En effet, nul n’a besoin de rappeler l’action du BIR dans le cadre de la guerre contre Boko Haram, et les jeunes de la région de l’Extrême-Nord qui ont vécu directement les exactions de Boko Haram dans leur vie sont certainement engagés à en découdre avec cette secte terroriste.

C’est certainement ce qui justifie ce fort engouement dans ce corps qui a déjà fait ses preuves. En fait, pour cette première étape dite d'identification, d’enregistrement et des visites médicales sommaires, il est question pour les candidats de se soumettre aux critères d’évaluation : taille, acuité visuelle, audition, tension artérielle avant leur passage devant les médecins pour un bilan de santé.

Pour le lieutenant-colonel Djibrila Ousmanou, chargé de la communication, « tout a bien démarré pour cette première journée et les évaluations continuent sans incidents. Les candidats déclarés aptes après ces visites sommaires pourront prendre part à l’épreuve de la course, qui constitue l'étape suivante », affirme l’officier. Sur le théâtre du concours tout s’est déroulé comme prévu. Le calme, la sérénité et surtout la sécurité sont de mise .