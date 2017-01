MONDE ENTIER :: L’andropause, la ménopause des hommes :: WORLD Le cycle ovarien de la femme est connu de tous, et parfois raillé par des blagues vaseuses. Ainsi, de telle femme contrariée l’on dira: « elle a ses règles ». Concernant une dame plus âgée, ce sera « c’est la ménopause ». Pour les messieurs, nul équivalent. Pourtant les hommes sont eux aussi soumis à des fluctuations hormonales. Penchons-nous spécifiquement sur l’andropause, un état physiologique masculin encore mal connu.

#HormoneMâleSécrétée L’andropause est un trouble associé à une diminution de la testostérone, principale hormone mâle sécrétée par les testicules de l’homme. On peut le comparer à la ménopause chez la femme, même s’il n’est pas totalement similaire. En effet, la ménopause signe l’arrêt de la fertilité tandis que dans le cas de l’andropause, l’homme reste fertile même si la quantité et la qualité du sperme sont amoindries.

La testostérone est une hormone androgène, à l’origine du développement des caractères physiques typiquement masculins tels que le développement des organes génitaux, la pilosité ou encore la mue de la voix à la puberté. Elle est aussi responsable de la forte libido, qui est associée à la compétition sociale et aux comportements de dominance, tout en diminuant la réaction au stress. À partir de 30 ans, le taux de testostérone dans l’organisme et la production des spermatozoïdes diminuent graduellement d’environ 10% par décennie, provocant certains symptômes physiques et psychologiques.

Ceux-ci atteindront leur apogée vers 45-50 ans, entraînant une perte de la force et/ou de la masse musculaire, une prise de poids adipeuse, une perte d’énergie, des bouffées de chaleur, de l’irritabilité et des sautes d’humeur pouvant aboutir à une dépression. Le risque de maladies cardiovasculaires et l’ostéoporose se trouvent également augmentés, en plus d’une diminution de l’appétit sexuel, et des troubles divers de l’érection dont le plus grave est l’impuissance. Bien sûr, ces symptômes varient d’un individu à l’autre.

Comme mentionné plus haut, l’andropause est mal connue même du milieu scientifique. Certains chercheurs ont décrété que seulement 2% des hommes en seraient atteints, quand d’autres disent qu’il s’agit de 30%, quand d’autres encore(décidément…) affirmeront que tous les hommes passent par cette étape, même si les symptômes sont très atténués. Quoiqu’il en soit, il existe des solutions pour pallier à ces désagréments. Une bonne alimentation associée à une activité physique peut déjà aider. Si cela n’est pas suffisant, une hormonothérapie à la testostérone sera nécessaire.

Elle contribuera à relancer le niveau d’énergie, à affermir les muscles, augmenter le désir sexuel et la qualité des érections. Son efficacité apparaît généralement entre 4 à 6 mois, mais elle est contre-indiquée pour les hommes présentant de l’hypertension ou une maladie cardiaque non contrôlée, un taux élevé d’hémoglobine ou un trouble de la prostate. Et si cela ne suffit toujours pas, on pourra y coupler la prise de médicaments tels que le Viagra par exemple.

Pour les adeptes de méthodes plus naturelles, nous avons ouï dire qu’il existe une pléthore d’aphrodisiaques à base de plantes ou d’écorces, redonnant une vigueur à faire pâlir de jalousie les « p’tits jeunes » de 20 ans. Aussi, aux Antilles, le Bois-Bandé serait d’une efficacité redoutable. En Afrique, la noix de Kola ou le jus de gingembre auraient un effet similaire. N’hésitez pas à demander conseil aux plus anciens et expérimentés, qui sauront vous guider. Et aussi Messieurs, n’abusez pas de ces potions d’amour, aussi naturelles soient-elles.

Vous devez laisser « Popol » (ou « Fonfonse » selon que vous l’appeliez) se reposer. Sachant que l’excès en toute chose nuit, consommez ces stimulants avec modération, afin de ne pas fatiguer votre coeur. Il ne s’agit pas de faire de vos femmes des veuves prématurément, n’est-ce pas ?