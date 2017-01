ÉTATS-UNIS :: Paris Jackson : « Je suis noire » / « Mon père a été assassiné » :: UNITED STATES Le mannequin américain et fille de Michael Jackson a déclaré se considérer comme noire. Elle s’est aussi exprimée sur les conditions de la mort de son père.

#MannequinAméricain Dans une interview au magazine Rolling Stone, le mannequin américain Paris Jackson s’est exprimée sur de nombreux sujets comme ses tentatives passées de suicide, sa relation à son père, ses problèmes d’estime de soi, son viol par un inconnu à 14 ans, sa carrière, la question du harcèlement en ligne et son rapport à la question ethnique.

Au sujet de ce dernier, elle a déclaré. « La plupart des gens qui ne me connaissent pas disent que je suis blanche. J’ai la peau claire, et a fortiori depuis que j’ai les cheveux blonds, j’ai l’air quelqu’un qui est né en Finlande ».

Au delà de son apparence, elle a tenu à préciser qu’elle se considérait comme noire. Cette identification, elle dit la tenir de son père. » Je me considère comme une Noire (…). Un jour, mon père m’a regardé dans les yeux et m’a dit : ‘Tu es noire. Sois fière de tes racines » et je me suis dite. OK, il est mon père, pourquoi est-ce qu’il me mentirait. Par conséquent, je crois ce qu’il m’a dit parce qu’il ne m’a jamais menti ».

Ces propos de Paris Jackson font écho à d’autres qui quelques semaines auparavant avaient causé l’annulation d’un épisode d’un programme TV où son père était interprété par Joseph Fiennes, un acteur blanc.

Paris a également déclaré qu’il était pour elle ‘évident’ que son père avait été assassiné et qu’elle voudrait que justice soit faite à ce sujet en temps voulu.