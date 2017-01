CAMEROUN :: Gato international présente ''la nuit du challenge'' :: CAMEROON L'artiste humoriste camerounais fait son entrée dans l'événementiel avec un show qui met en évidence l'art qu'il pratique.

#MeilleurHumoriste De plus en plus l'humour prend de la place dans le milieu artistique au cameroun.ceci est du à la nouvelle génération de comédiens et d'humoristes qui se démarquent par l'originalité de leurs sketches de plus en plus proche de notre quotidien.

Avec cette évolution, des événements dédiés exclusivement à l'humour se multiplient au Cameroun et ceci dans le seul but d'encourager les jeunes qui excellent dans cette discipline dans laquelle le Cameroun a eu les pionniers à l'instar de jean Michee kankan qui a inspiré toute l'Afrique. Il est donc question de reprendre ce leadership continental en multipliant des événements pareils.

La nuit du challenge vient donc s'aligner dans cette optique en apportant un concept nouveau. Il s'agit ici d'une soirée qui va réunir la crème de 'l'humour au Cameroun non pas pour des prestations simples mais plutôt pour des sortes de matchs des uns contre les autres pour qu'à la fin il y ait un gagnant qui sera considéré comme le meilleur humoriste.

Ce concept a pour avantage de créer une saine concurrence entre cette jeune génération d'humoristes qui forment deja une bande d'amis et cette soirée aura aussi pour objectif d'asseoir une pseudo hiérarchie entre ces humoristes.

C'est ainsi qu'on pourra voir des rencontre qui opposent par exemple Kritikos # Tapioca ,Moustik le karismatik# Markus etc... A la fin le vainqueur remportera le trophée du meilleur humoriste.

La nuit du challenge qui est à sa toute première édition est une idée du jeune 'artiste comédien et humouriste Gato international qui se lance ainsi dans le grand bain de l'événementiel au Cameroun avec un concept novateur avec comme parrains un ancien de la chose en la personne de Dave k motor et le grand maitre rabba rabbi .

Pour demontrer à suffisace que cette soirée est celle de la jeune generation ,le jury sera presidé par Major Asse . La soirée aura lieu le dimanche 26 février à douala Bercy.