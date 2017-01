   Vidéo : difficile reprise des cours dans les écoles anglophones au Cameroun :: CAMEROON

Leur reportage montre que l’opération "villes mortes" lancée par plusieurs organisations de la société civile anglophone rencontre un large écho. La présence de policiers en civil aux abords de l’établissement pour protéger les élèves et professeurs n’aura pas suffi à mettre fin au mouvement de grève.

#SociétéCivileAnglophone Le mot d?ordre du gouvernement camerounais, qui avait appelé à la reprise des cours, est resté lettre morte au lycée de Tiko, dans l’ouest du pays. Seule une cinquantaine d’élèves sur 2 700 sont venus en cours, ont constaté les envoyés spéciaux de France 24, Marcel Amoko et Zigoto Tchaya.

Germany (Grunkraut) Germany (Grunkraut) gabson

@france24, que signifie "pouvoir central, francophone"???



Le pouvoir central de France est-il corézien?



Et avant lui, ce pouvoir central sarkoziste était-il franco-hongrois???



@france24, on ne vous a pas vu faire des "reportages" sur le Port en Eau profonde de Kribi, le Barrage de Mekin, le Barrage de Memvele, la Centrale á gaz de Kribi, la Centrale á gaz de Douala, le Barrage de Lom Pangar...



Ah! J'oubliais! Ces immenses Oeuvres se réalisent Avec la Coopération de la CHINE!



Et ceci vous fait tellement mal que vous vous comportez comme des charognards!!!