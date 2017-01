CAMEROUN :: Université de Yaoundé 1 : Encore un débat sur l’homosexualité :: CAMEROON Invité au Club de philosophie Kwame Nkrumah, le philosophe Hubert Mono Ndjana l’a décrite comme de l’impérialisme.

#PhilosophieKwameNkrumah Pour sa rentrée scientifique et culturelle qui s’est tenue le vendredi 20 janvier 2017, le Club de philosophie Kwame Nkrumah, dirigé par Charles Romain Mbelé, chef de département de philosophie à l’Ecole normale supérieure de Yaoundé, a invité le professeur émérite Hubert Mono Ndjana. L’échange a porté sur le thème « Philosophie et amour ».

Le Pr Mono Ndjana a insisté sur les rapports de l’amour et de la philosophie, et des répercussions sociales que l’amour peut entraîner par ses évolutions modernistes, ou plutôt, postmodernistes contemporaines, tant dans le monde occidental où sont initiées les déviations d’Eros, que dans nos sociétés africaines invitées à les imiter. Hubert Mono Ndjana a alors insisté sur la promotion de l’homophobie.

Pour lui, il n’est pas normal d’accepter le nouvel ordre mondial que les maîtres du monde s’efforcent d’imposer à travers la pratique de l’homosexualité. « Il ne s’agit pas depropositions, mais d’injonctions assorties d’un sordide chantage au financement des grands projets industriels : vous vous homosexualisez, et l’on vous débloque des fonds. Sinon, on coupe le robinet », explique le philosophe. Il note le grand embarras des dirigeants africains qui n’arrivent pas à dire ouvertement « non ».

Selon le Pr Charles Romain Mbelé, théoricien du post-colonialisme, l’objectif des séminaires du Club de philosophie Kwame Nkrumah est de réfléchir du point de vue de la philosophie sur les enjeux liés à la maturation d’une communauté humaine. Il s’agit, pense-t-il, de théoriser les problèmes et de leur donner une tournure universelle. Le Club de philosophie Kwame Nkrumah a ainsi relancé ses activités pour l'année 2017.

Ses séminaires se tiennent désormais tous les mercredis à 14 h dans la salle des professeurs de l'École normale supérieure de l'université de Yaoundé 1. Ils seront animés ce mercredi 25 janvier 2017 par Joseph Hubert Ngon Biram, de la faculté des Arts, Lettres et Sciences humaines de l'Université de Yaoundé 1. Son exposé portera sur une question d'épistémologie. Son exposé est intitulé « les Enjeux du réalisme structural ontologique ».